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新北烏來金堰農路改善完工　通行安全與環境永續兼顧

▲新北烏來金堰農路改善完工 通行安全與環境永續兼顧。（圖／新北市農業局提供）

▲溝蓋板改善避免雜草叢生並增加會車空間。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市烏來區金堰農路為烏來忠治部落唯一的聯外道路，本次工程主要改善位置為金堰農路及大桶山支線農路，排水溝因邊坡土石崩落阻塞，影響人車通行安全，農業局考量通行安全，隨即進行現地勘查及設計工作，工程經費共900萬，工期90日曆天，並於27日完成改善維護工程。

農業局表示，烏來區金堰農路地處山區，加上路側溝蓋老舊，路側雜草叢生，路面老舊龜裂，形成該路段較陰暗雜亂之感。經農業局審慎評估後，針對路面老舊龜裂進行刨除重鋪及全線約4.8公里路段進行雜木修剪美化。

▲新北烏來金堰農路改善完工 通行安全與環境永續兼顧。（圖／新北市農業局提供）

▲路側於既有側溝上設置L型溝，阻擋邊坡土石並增加會車空間。

農業局說，部分土石易崩落之路段既有排水溝上方，增設L型溝共計267公尺，固定間隔設置格柵開口，更新路側溝蓋板共440公尺，阻擋邊坡土石、維持既有排水溝功能，故配合半施工及專人進行交維與加派人手機具趕工，終於如期如質完工。

忠治里長黃忠信表示，非常感謝新北市的努力，於施工過程中，為減少對於當地居民及遊客的通行影響，除降低大型機具工作期程外，更即時整理用路環境，減少事故發生的可能性，完工後道路整體寬敞明亮，大幅提升用路人的通行安全，工程兼顧安全、美觀及實用。

農業局長李玟表示，民眾的用路安全是最重要且最應優先考量的，而在保護民眾的生命財產之餘，用路安全也要兼顧對自然景觀境的友善理念，營造人類及生態雙贏的永續環境。

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