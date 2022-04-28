同欣電併購案爆內線交易　陳泰銘「視訊作證」晚間結束請回

▲創投聞人、富鑫顧問負責人邱羅火涉內線交易，邱妻晚間被檢察官諭令20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

創投聞人邱羅火涉嫌在3年前協助勝麗國際尋求同欣電合併之際，利用參與談判過程，得知換股條件等重要內線訊息，趁機買賣股票大賺近100萬元。台北地檢署為調查其中弊端，28日發動搜索邱羅火等3名嫌疑人，並以證人身分約談國巨兼同欣電董事長陳泰銘以及勝麗董事長劉福洲，稍早陳、劉在台北市調處接受檢察官遠距訊問後，均獲請回。

封測廠勝麗國際（6238）2019年12月27日召開重大訊息記者會，說明將與上市公司同欣電（3271）以股權轉換方式合併，預計合併完成後，勝麗下櫃成為同欣電子公司。當時同欣電董事長陳泰銘對這項收購案大表樂觀，曾對媒體表示，同欣電將因此成為全球最大的 CMOS 封測廠。

▲國巨兼同欣電董事長陳泰銘以證人身分接受訊問後，未進入北檢直接由調查局請回。（資料照／記者林敬旻攝）

不過，檢調獲報，這起合併案從一開始就是由創投聞人、富鑫顧問公司負責人邱羅火居間牽線並全程參與，幾乎完全掌握了2家合併時程與換股價格，且疑似利用這些重要內線消息，趁2019年底重大訊息公布前，透過親友買進勝麗股票，等股價攀升後賣出獲利約百萬元。

台北地檢署檢察官28日指揮調查局台北市調處蒐證後，兵分5路搜索並約談邱羅火及親友、員工等3名涉嫌違反《證交法》內線交易罪的嫌疑人，其中邱的妻子晚間獲檢察官諭令20萬元交保，而合併案的當事人、同欣電陳泰銘、勝麗劉福洲也都被約談到案，以證人身分接受檢察官遠距訊問，協助釐清案情後請回。