居家照護或隔離免煩惱　宜縣府1999可幫採買、倒垃圾、顧寵物

▲▼居家照護居家隔離免煩惱，宜縣府1999專線可搞定採買、垃圾清運、寵物照顧。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(28)日宣布宜蘭縣新增171名確診個案，宜蘭縣長林姿妙縣長表示，考量近日確診人數日趨增加，需要居家隔離或居家照護的個案若有生活物資採買、垃圾清運或寵物照護服務的需求，可撥打「1999為民服務專線」，由縣府協調相關單位協助民眾解決困難，挺過防疫期間的不便。

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宜縣府表示，由於近日確診人數日趨增加，部份需要居家隔離或居家照護的民眾面臨生活物資採買困難，為此，民眾可撥打「1999為民服務專線」，由縣府和各鄉鎮市公所提供諮詢服務，協助解決物資採買問題；而民眾若有垃圾清運、寵物照護服務的需求，也可於服務時間來電1999預約相關協助。

為解決前述民眾無法外出採買的情況，縣府媒合縣內生鮮超市推出5款「居家防疫物資箱」，分別有700元「居家主食優惠A餐」、500元「居家主食優惠B餐」、600元「居家蔬果優惠C餐」、700元「居家魚肉優惠D餐」和500元「居家水果麵包優惠E餐」，有需求的民眾可撥打喜互惠各分店電話或利用線上訂購(https://www.surewell-ezgo.com)，由業者宅配至住家，挺過防疫期間的不便。