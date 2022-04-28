下個目標是收購可口可樂！　馬斯克：我要把「古柯鹼」加回去

▲電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長、世界首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長、世界首富馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購推特（Twitter）之後，又再度語出驚人表示，他的下一個目標就是收購可口可樂，並把「古柯鹼」原料再放回去。

根據《商業內幕》報導，馬斯克27日在推特發文表示，「我的下一步就是買下可口可樂（Coca-Cola），然後把古柯鹼放回去。」雖然馬斯克是半開玩笑地說這些話，但其實可樂在最初製造時，確實有加入古柯鹼。

▲馬斯克的下一步是想收購可口可樂。（圖／翻攝自推特）



根據美國國家藥物濫用研究所（National Institute on Drug Abuse）說法，古柯鹼在1885年時是合法的。美國亞特蘭大藥劑師彭伯頓（ Jonh Pemberton ）1886 年調配出可樂時，裡面的原料就包含糖、碳酸水、咖啡因和古柯鹼。

馬斯克關於收購可口可樂的說法在網路上瘋傳，因為自從他收購推特後，粉絲開始在推特回應他下一步該收購哪些公司。除了馬斯克欽點的可口可樂外，也有人建議他買下福斯電視（Fox）。