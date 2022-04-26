馬斯克敲定440億美元收購推特！　億萬富翁收購媒體早有先例

▲馬斯克與推特達成協議，以440億美元收購推特。（圖／路透社，下同）



記者羅翊宬／綜合報導

美國最大電動汽車公司特斯拉執行長、全球首富馬斯克（Elon Musk）於當地時間25日和推特達成協議，敲定以440億美元收購推特，這筆交易將會把推特數百萬名用戶、以及全球領導人所使用的社交媒體平台轉移給全球首富手中，而對於擁有16年歷史的公司特斯拉，無非是具開創性意義的時刻。

根據《路透社》，馬斯克先前曾公開批評推特，稱自己是言論自由的絕對擁護者，而推特的貼文優先順序演算法應該是要被公開的，同時批評推特給了廣告公司太多權力；美國政壇認為，一旦馬斯克確認收購推特，則包括美國前總統川普等被推特禁止或限制發文的用戶，將會被恢復使用權利。

報導指出，馬斯特收購推特的交易，直到上周為止仍不明朗，但在馬斯克向推特股東提出收購邀約的融資細節後，周末雙方加速討論進度，而迫於壓力，推特開始與馬斯克進行談判，以其提出的每股54.20美元收購該公司。

馬斯特在一份聲明中強調，言論自由乃為民主運作之基石。

其實，馬斯克收購推特的舉動延續了先前億萬富翁收購具影響力媒體巨擘的先例，包括《紐約郵報》曾於1976年被梅鐸（Rupert Murdoch）收購，而梅鐸更於2007年入主《華爾街日報》；美國網際網路巨頭亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也曾於2013年收購《華盛頓郵報》。

就連《時代雜誌》也曾於2018年9月宣布易主，由網際網路企業賽富時（Salesforce）創辦人貝尼奧夫（Marc Benioff）夫婦以1.9億美元收購。《時代雜誌》的前母公司、美國媒體集團梅勒迪斯公司（meredith corporation）為此表示，貝尼奧夫夫婦收購《時代雜誌》是基於個人名義，與其所創辦的公司賽富時無關，貝尼奧夫夫婦強調不會干預媒體日常運作與新聞決策。

就連擁有悠久歷史的《洛杉磯時報》，同樣也於2018年6月由出生南非的美國華裔企業家黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）收購，對於收購媒體的目的，他表示，是為了要對抗「假新聞」。

億萬富翁或知名企業家宣布收購媒體的消息時有所聞。《BBC》分析，這些富翁總是被新聞媒體巨大的社會影響力所吸引，因為具有影響力的媒體，才能為自己買到通行證或帶來影響力。

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