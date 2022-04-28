台大今＋27人創新高　新措施曝光「建議確診與居隔學生返家」

▲台大今天單日新增27例確診創單日新高，校方也公布新的防疫措施。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情燒不停，今（28日）單日確診人數首度破萬人創新高，台大也不例外，教職員工生今天新增27人確診同樣創單日新高，台大也在網站公告，建議確診學生或被列入居家隔離學生，盡量返回家中進行，但若是外籍生或返家困難而必須在宿舍進行隔離者，校方也不會勉強，但生活動線應與其他密切接觸者和一般住宿生區隔開來。

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▲台大今天單日新增27例確診創單日新高。（圖／台大提供）

本土疫情燒不停，今天單日暴增1萬1353例本土確診病例，再度刷新單日新高記錄，也是首度突破萬人確診，而校園確診個案也是頻傳，根據台師大公告，今天新增9人確診，從4月21至27日累計48人確診，台大防疫小組也公告，今天新增24人確診，創下新高記錄。

▲台師大今天單日新增9例確診。（圖／台師大提供）

而因應政府在本週一（25日）宣布居家隔離天數由現行「10+7」縮短為「3+4」，也就是3天居家隔離、4天自主防疫，台大防疫小組也在網站公告新的防疫措施，包括即日起確診及居家隔離等相關防疫措施，首先是鼓勵確診學生儘量返回家中進行隔離與自主健康管理，但外籍生或返家困難而必須於宿舍進行隔離者，生活動線應與其他密切接觸者和一般住宿生區隔開來。

此外，若教職員工生被匡列為密切接觸者而需要隔離，根據政府「3+4」規定，台大防疫小組也建議，前三天儘量返回家中進行，後續4天自主防疫期間則不到得到校上班上課，而自主防疫期間若需外出，應每日快篩陰性後始得配戴口罩外出，且不得外出用餐或前往人多聚集的場所。

不過，隨著政府開始「3+4」新政策，台大也放寬相關規定，台大指出，原規定教職員工生在自主健康管理期間，一律不得進入台大館舍或室內場所、不得參加校內舉辦戶外社團或群聚活動，根據防疫小組決議，從昨（27日）取消，教職員工處在自主健康管理期間，做好個人防護措施前提下，可進入辦公室或研究室，但不得參加課程或前往人群聚集之處。