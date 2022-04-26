63歲狼男性侵貓咪！　屍體丟兒童遊樂場落跑

▲凱林性侵貓咪。（圖／翻攝「@Hazrey」）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞柔佛州新山縣一名63歲狼男，日前於凌晨時分在公園裡一處兒童遊樂場性侵一隻家貓，還在殘忍過程中讓貓咪不幸喪命，事後他被警方循線逮捕，他在庭上坦承犯案，將面臨最重20年有期徒刑，甚至鞭刑。

綜合外電報導，該名狼男名為凱林（Janting Anak Keling），居住在新山縣士姑來（Skudai），報導指出他於16日當天清晨4點30分在一處兒童遊樂場內，殘忍性侵一隻家貓。附近鄰居察覺有異，查看時驚動凱林，讓他嚇得落荒而逃，但當時貓咪已經趴在地上一動不動。

警方接獲報案後將貓屍送驗並循線逮捕凱林，以「和貓咪發生不自然性行為」為由將他起訴。當地法院25日開庭，凱林在庭上坦承犯案，如今要面臨20年徒刑、重罰罰金，甚至可能被處以鞭刑。

檢察官請求法官禁止凱林交保，但他補充，如果庭上要設定保釋金，要求保釋金要達2700英鎊（約新台幣10萬元），必須有一名保人，也必須通知凱林住家最近的警察局或派出所知情。

凱林請求法官降低保釋金，表示兒子會擔任保人，並說他因為剛從馬來西亞另一座島來到士姑來與女兒同住，目前無業。法官以1081元英鎊（約新台幣4萬元）讓凱林交保，定於5月25日開庭。