指揮中心：5／1起機組員打滿3劑「居隔改3+4」　短程航班無須隔離

▲指揮中心宣布調整機組員檢疫規定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，經交通部民航局、國籍航空公司及機組員等持續努力及落實執行「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機組員追加劑疫苗完成率高達96%以上，加上嚴格的外站零接觸、機上全程防護與返臺後之定期檢測等措施，組員執勤染疫確診率低於一般入境旅客。

且考量機組人員長期居檢、飛行任務循環壓力以及航空公司已建立快篩結果回報及管理機制等因素，指揮中心宣布自今(2022)年5月1日起(以表定航班抵臺時間計算)，國籍航空機組員返臺後之檢疫防疫措施，得調整如下：

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1.入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：

(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者：比照「縮短居家隔離天數為3+4天」，返臺後進行3天居檢(一人一室為原則，不得外出)及續行4天自主健康管理(D0-PCR檢測；D4-7每日快篩或PCR檢測)。

(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持原檢疫規定5天居家檢疫(D5-PCR檢驗)+9天加強版自主健康管理(D9、D14-PCR檢測)；選擇家戶檢疫者，應由航空公司於入境日安排PCR檢測後，搭乘防疫專車至檢疫處所續行檢疫措施。

2.當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：

(1)已接種疫苗追加劑且滿14天者：調整為5天自我健康監測，且應每5天快篩或PCR檢測。

(2)未接種疫苗追加劑(含已接種追加劑但未滿14天)者：維持原檢疫規定，7天自主健康管理，且每7天PCR檢測。

指揮中心特別提醒，國際疫情變化快速、新型病毒株難以預測，後續仍將視國際疫情滾動檢視機組員返臺檢疫措施，並要求民航主管機關、航空公司及機組員務必持續落實檢疫防疫專案，確保組員、家人及社區防疫安全。如違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，民航主管機關將從重裁罰違規機組員及所屬航空公司。