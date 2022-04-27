徐永明「家中搜出300萬」堅不認收賄　李恆隆狠酸：找立委就是要給錢

▲李恆隆為搶回SOGO經營權，官司訴訟近20年，為了召開公聽會力拚《公司法》修法，涉及行賄朝野立委遭訴。

圖文／鏡週刊

台北地方法院審理SOGO立委集體索賄案有重大進展！不僅立委、助理及白手套等12名被告涉貪的證據清楚浮現，總金額更超過5,000萬元，其中，打著清廉旗幟的時代力量前黨主席徐永明，一再堅稱未拿李恆隆的錢，也沒期約收賄且拒不認罪，甚至批評檢方把別人的話硬塞他嘴裡，一副清白模樣，被前太平洋流通公司董事長李恆隆在法庭狠嗆他：「找立委就是要給錢。」

全案審理至今，就算徐永明家中的300萬元現金與SOGO案無關，檢方認定徐永明構成期約索賄的3大關鍵證據仍清晰浮現，包括李恆隆要求他出面舉辦公聽會、李透過白手套承諾事後給錢，及徐在公聽會後沒拿到錢的反應，後來李恆隆賄款還未付，專案小組即已收網逮人，但每個區塊的案情環環相扣，徐恐難脫身。

首先是李恆隆透過各種管道疏通SOGO案，甚至向小英政府施壓，企圖擴大爭議引來國際仲裁，好讓太流經營權之爭演變成台灣與新加坡政府的貿易爭端，但小英政府不為所動，李恆隆處處碰壁，轉而推動修改公司法，要求經濟部撤銷太流增資案，讓他回到2002年任SOGO負責人的原始登記狀態，因而決定舉辦公聽會，並疏通朝野立委以增加聲量。

為了壯大聲勢，李決定只要出席的立委，每人贊助200萬元，他原本鎖定公聽會由時力大砲立委黃國昌主持，但黃對他不理不睬，只好轉向試探時任時力黨主席的徐永明。

▲SOGO百貨年營收破400億元成金雞母，李恆隆近年為搶回經營權，耗費鉅資，仍徒勞無功。

一開始，徐也不甩李，甚至不願見他，連政治獻金也不收，但李恆隆發現徐「明的不收，收暗的」，因此雙管齊下，分別透過是知管理顧問公司總經理郭克銘，結合趨勢民調總經理吳世昌及律師事務所助理陳虹羽與徐接洽。

原本陳虹羽要李自己跟徐講，但李恆隆說：「一講到我，他就會拒絕，現在用我李恆隆3個字，沒人敢收這個錢，妳突然跟徐永明講：『李恆隆要打給你。』他不就嚇到。」陳虹羽後來提議乾脆先去見徐永明的主任，李恆隆不但說好，還稱「表面上沒有人要，私底下每個人都搶著要」。

不只找人充當傳話密使，李還找郭克銘的員工郝毓汶處理金流，要求她：「趕快去處理徐委員跟那個另外一筆，這不能不處理，人家要選了。」檢調過濾徐永明的手機，發現前年1月11日總統大選後幾天，吳世昌曾用WhatsApp通訊軟體向徐提到：「我幫你要了10，意思一下，過幾天拿給你。」徐永明則回雙手合十的符號表示感謝。

幾天之後，徐主動問吳世昌：「李恆隆？」雖然徐否認是向李催款，而是問公聽會後續發展如何，卻與當初證稱不願幫忙開公聽會的理由自相矛盾，加上吳世昌在隔離偵訊時咬出，這段對話是徐在選後問他，李恆隆及郭克銘是否願意捐款給時力？他有向徐表示會再催一下，但卻不忘追問徐：「現在還能收政治獻金嗎？」徐不但回了大拇指比讚的貼圖，並說：「還有年終要補。」

▲檢調偵辦李恆隆涉行賄案，前年7月底大舉搜索相關立委辦公室，帶走大批文件分析。

此外，李恆隆曾跟統領百貨老董、親家翁俊治開心地提到，「有安排徐永明找經濟部來參加（公聽會）」，並向負責替他操盤的平面媒體高層提到：「我去找時代力量，跟徐永明講了，用立委壓經濟部官員參加公聽會。」該名媒體高層還得意地附和說：「對對對，他們正需要槍。」

公聽會順利召開當天，共有10家媒體前往採訪，讓李恆隆樂不可支，向翁俊治大讚徐永明雖只在會中短短講話5分鐘就離席，但他跟廖國棟都講得很好，「路已經鋪好，這些都是我們的人。」

至於沒出席的陳超明透過助理來要錢，經過砍價，李恆隆決定交個朋友，付他100萬元，相關對話與證據都顯示徐永明及其他立委涉及貪汙證據明確。標榜清廉的時代力量能否抹去前主席貪汙的印記？仍有待法院宣判見真章。







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