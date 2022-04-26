專家教戰「月薪3萬如何買房」　關鍵1句話笑噴網：真的不難

▲「月薪3萬元如何買房？」專家關鍵一句讓網友笑翻。（圖／取自免費圖庫unsplash）

實習記者廖翊慈／綜合報導



行銷專家王淑華曾在著作中分享「月薪3萬元如何買房」，文中以實例談論年輕人買房的可行性，結果因文章中一句話「只要父母有能力幫忙支付頭期款...」，令大批網友啼笑皆非，原來所謂的月薪3萬元買房，不是只靠自己存錢，還是要找父母幫忙。



王淑華的著作中提到，房子頭期款至少要200萬到300萬元，但只要做好理財規劃，每月定期存一萬元投資，假設年報酬率6%，10年後就能存到160萬元，假如若願意放棄買車，選擇搭乘大眾交通工具，就有機會在35歲時，擁有160萬元存款，其中關鍵一段，「這時只要父母有能力幫忙出點錢，就可拿出200萬到300萬元，支付頭期款」，引起網友們嘲諷「真的不難，只要『只要』就好啦」。



球評石明謹今（26）日在臉書截圖文章發文幽默寫下，「你可以勇敢的現在就跟父母開口，不要浪費十年青春啊!!! 」，引起大批網友共鳴，「你可能會反駁，但我不許你反駁」、「哪裡定存6%? 」、「又是哪個詐騙集團」、「你可以自備10萬元買一億的房子，之後父母在幫你付後面的9990萬呀」、「10年頭期款……那還有多久才能還完」。



也有網友表示，不一定是每個父母都願意幫忙付，未來的通膨也無法掌握，「父母也拿不出來（白眼）」、「結果選錯投資標的，10年後只剩50萬的多得是」、「現在300萬也付不起頭期款了」、「十年後頭期款變成要500萬，還是不夠喔sorry 」。