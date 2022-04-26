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陸專家：中國有能力實現「動態清零」　保障社會經濟穩步增長

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海持續封城，對企業生產造成嚴重影響。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多省爆發Omicron疫情，仍堅持「動態清零」防疫政策。對此，大陸中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮表示，武漢之後國內出現的幾十起本土聚集性疫情處置實踐證明，中國有能力實現「動態清零」，形成一系列經驗並取得了很好的效果，以較小代價取得了較好效果，保障了民眾健康和社會經濟穩步增長。

張伯禮24日受訪指出，「動態清零」和「絕對清零」是完全不同的兩個概念，「動態清零」是採取積極的措施，發現一起、撲滅一起，不是說絕對不讓疫情發生，核心內涵是快速發現疫情，快速採取措施來阻斷疫情的持續性社區傳播，「如果中國不實行動態清零，按照中國的人口密度、人口結構，一旦放鬆疫情管控，會面臨病毒廣泛傳播、重症和死亡數量巨大的後果。」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

張伯禮提到，真正實現「動態清零」是要有條件、有基礎的，要有統一的領導、統一的意志和廣大民眾積極的配合，也要有堅強的基層隊伍來落實各項防控舉措，更要有充足的生活及抗疫物資保障，「上海此次疫情，正是因為有那麼多的隊伍前來支援，才避免了醫療資源被擠兌。」

張伯禮反問，「如果完全放開了，重症患者大量出現，又該需要多少醫療資源才能應對？如果真到那個時候，經濟發展、社會交流該如何進行也是難以想像，每個人都在擔心自己是否會被感染，生活又如何才能安心？」

張伯禮強調，所以，中國要堅定走自己的路，走「動態清零」的路，「武漢之後國內出現的幾十起本土聚集性疫情處置實踐證明，中國有能力實現動態清零，形成一系列經驗並取得了很好的效果，以較小代價取得了較好效果，保障了民眾健康和社會經濟穩步增長。」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

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