確診暴增...花蓮慈濟快篩站湧排隊人潮　兒童採檢醫師出妙招

▲▼鄉親排隊等待篩檢快速增加，醫護團隊不只提前25分鐘就開始做快篩，篩檢站也由三線增加到四線。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮疫情持續延燒，Omicron在社區蔓延的速度相當快速，花蓮慈濟醫院受花蓮縣衛生局委辦，承接COVID-19快篩站，於四月二十五日啟動，原訂上午十一時三十分啟動，但因十時不到已有鄉親排隊等待篩檢且快速增加，團隊不只提前二十五分鐘就開始做快篩，篩檢站也由三線增加到四線，希望可以紓解排隊人潮及縮短鄉親的等候時間。

花蓮慈院設在靜思堂道侶廣場前的COVID-19快篩站，將自二十五日起至五月一日，連續七天從上午十一時三十分到下午六時三十分，提供鄉親採檢。醫務秘書李毅指出，同仁在得知醫院承擔快篩站時，都很踴躍報名擔任防疫前線的工作人員，真的很感動！

李毅指出，這次動員六十五位包含醫師、護理、行政等同仁，以及一輛防疫採檢車，開兩動線為民眾做篩檢，若是人潮眾多，必要時將開到三至四線來分流。依據其他醫院承接快篩站的經驗，有很大的機率會篩到確診者，所以也特別請感染管理控制室二十二日下午先帶著同仁演練快篩流程及防護衣正確穿脫方式，來降低染疫風險。

另外，兒童感染也是不少家長擔憂的部分，這次快篩站每天出動一位小兒科醫師，來幫忙孩子採檢外，只要父母、長輩帶著幼兒一起來採檢站，工作人員將會引導優先做篩檢，避免家長與孩子等待過久。小兒科團隊也自製「兒童快篩三要訣」海報請家長協助孩子篩檢。

「小朋友會因為害怕而閃躲，所以希望父母能一起協助孩子快篩」小兒科醫師張育晟表示，包括雙腳夾緊固定、手部與頭部固定等能避免孩子因為閃躲而受傷；另外，在採檢時，透過觀察孩子兩邊鼻孔，找出較順的一邊，順順進去、順順出來，可以減少小朋友不舒服的部分。

▲快篩站每天出動一位小兒科醫師，來幫忙孩子採檢，只要父母、長輩帶著幼兒一起來，將引導優先做篩檢。

兒科病房副護理長宋景歡也分享減少孩子對篩檢害怕焦慮的小妙方，建議可以先用孩子聽得懂的方式，簡單說明篩檢步驟外，讓孩子攜帶喜愛的玩偶或玩具，讓他們篩檢時能抓著增加安全感，或是請孩子數數，來轉移注意力，都是不錯的方法。

「謝謝你們，你們辛苦了！」不少民眾篩檢後，紛紛向團隊道感恩。看著花蓮慈院團隊揮汗繼續為民眾篩檢，林欣榮院長也表示，很感恩同仁發心承擔防疫前線工作，相信這項任務一定會順順利利，也希望花蓮能平平安安度過這次疫情；同時提醒這段期間，民眾、包括「與確診者足跡重疊」或是「收到細胞簡訊通知」者，只要攜帶健保卡前往快篩站，即可快速完成，全程免費，且報告亦可在健康存摺上查詢。

