已婚醫月給2萬開房！偷吃女護理師喊：餘生無憾　正宮心碎提告

▲台中已婚醫師偷吃護理師，正宮抓包後氣炸對小三提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

已婚醫師阿宏（化名）偷吃女護理師小花（化名），2人互稱「老公」、「老婆」，還多次在外開房間，他甚至每個月給小花2萬元零用錢。正宮發現2人姦情後，氣得對小花提告求償，但小花辯稱，一切都是阿宏苦苦哀求，她才心軟答應交往，且發生性行為次數極少，她並沒有侵害配偶權。法官審理後，判小花須賠償正宮15萬元確定。

正宮提告主張，小花明知道阿宏是有婦之夫，卻仍從2020年初與阿宏發生婚外情，期間2人經常傳訊打情罵俏、互稱「老公」、「老婆」，還多次在女方住處、摩鐵等地發生性行為，期間長達2年之久，甚至在某年的父親節全家替阿宏慶祝時，打電話邀約阿宏開房間。

正宮還指控，阿宏每個月都會給小花2萬元零用錢，讓她大為崩潰，認為是小花介入她的婚姻，嚴重侵害了她的配偶權，氣得一狀告上法院，並像小花求償100萬元。

不過，小花矢口否認姦情，辯稱是阿宏主動找上她，並謊稱自己跟正宮離婚多年了，只是為了小孩才同住，她因此信以為真答應交往，直到有同事透露，阿宏其實還沒離婚，經她質問後，阿宏才坦承說謊，並多次糾纏、苦苦哀求，要她當「地下情人」，讓阿宏「餘生無憾」等等，她才心軟又答應繼續交往，而其間雖有發生性行為，但次數並不多。

小花還稱，她拿的2萬元都是阿宏自己的零用錢，阿宏還向她強調，自己沒有用到要給正宮的家用，且目的是想要減輕她的負擔，她才答應收下錢。再者，她2020年底發生車禍，工作因此沒了著落，認為正宮求償金額過高，請求酌減賠償金。

法院審理時，勘驗了正宮所提出的證據，認為事證明確，認定小花侵害正宮配偶權，審酌小花的社經地位後，判她須賠償正宮15萬元。案經上訴二審，但仍遭到二審法官駁回。全案確定。