正妹歌手「桌邊唱歌」遭醉客潑酒！網友氣炸喊肉搜…3天後真相逆轉

▲女歌手跑來桌邊詢問是否需要唱歌，卻遭醉客潑酒。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸海南一名女歌手在夜市進行桌邊唱歌服務，讓客人能夠付錢點歌，沒想到竟遭喝醉的顧客潑酒，弄得滿臉都是，影片引起網路憤怒。沒想到，事後3天真相大逆轉，該店家瞬間遭到網友圍剿。

綜合陸媒報導，這段影片近期在網路上流傳，身穿灰衣、拿著麥克風，還背著音響的長髮女子走到桌邊，想詢問顧客是否有要點歌，竟然有名白衣男子拿起酒杯，朝女子臉上潑灑，嚇得女子當場愣住。

同桌顧客立刻緩頰，白衣男子喝醉了，向女子道歉，並詢問點一首歌多少錢，出了10倍的價格，讓女子唱最拿手的歌曲。不過，過程中女子看起來完全愣住，似乎對這種狀況感到不知所措。

▲女歌手遭醉客潑酒，真相逆轉後店家慘遭罵爆。（圖／翻攝微博）



影片曝光後，引起大陸網友憤怒，不少人認為，女子演唱一首歌曲賺沒多少錢，白衣男子的行徑根本就是在侮辱人，還號召肉搜白衣男。

沒想到，影片曝光後3天，事件大逆轉，該間店家出面說明，網路上的影片並非真實發生，而是自家員工拍的「段子」，劇本早就已經寫好。

店家的回應曝光後，不少網友更加氣憤，留言痛批店家，「拍這種段子十分可惡，浪費社會資源，擠占媒體資源，欺騙大眾感情，敗壞道德風氣 」、「拍這段子的意義何在？ 你想告訴別人什麼」、「拍這種低俗，挑動人們情緒的視頻意義何在」、「像這種負能量的擺拍，能不能把當事人拉進網路黑名單啊？」

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