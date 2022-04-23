高鐵女列車長驗票遭攻擊！台中女失控怒嗆：母狗在亂咬

▲女子搭乘高鐵衝撞列車長，還辱罵「母狗」。示意圖，與本文無關。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名許姓女子搭乘高鐵北上列車，驗票過程與女列車長發生衝突，竟推擠、肘擊女列車長，還當眾辱罵「母狗」，一審被依照傷害、公然侮辱罪，判處拘役25天，二審改判20天，可易科罰金，全案確定。

依據判決書內容，許女2019年1月30日搭乘高鐵120車次北上列車，經過苗栗路段時，碰上蔡姓女車長驗票，許女不滿蔡女驗票時，將目的地念出來，認為個人資訊遭到洩露。

蔡女驗票完畢，準備前往下一節車廂，剛好碰上許女，於是詢問是否對驗票有不滿之處，沒想到許女竟將蔡女推撞至列車車門旁，過程中還使用手肘攻擊，導致蔡女右肩挫傷、紅腫。

列車準備抵達台北車站時，許女在車廂門前等待下車，突然假裝與他人通電話，辱罵蔡女「更何況是一隻狗，還母的」、「不然的話牠下次又被放出來咬人了」、「那狗的行為我也不知道怎麼處理」、「不然牠幫人家在那邊亂咬，牠怎麼被人家灑狗血、當狗肉了都不知道」等話語。

▼女子搭乘高鐵時，衝撞女列車長，還嗆「母狗亂咬」。示意圖，與本文無關。（資料照／記者林敬旻攝）



蔡女到鐵路警察報警、提告，許女坦承說了這些話，卻否認有傷害、公然侮辱的犯行，辯稱驗票結束後，有離開座位去找蔡女，只是想要再談一次，並沒有衝撞，當時拿著行動電話說話，也只是不希望人家以為她是神經病，單純在抒發對個人私事的心情，並非侮辱蔡女。

蔡女則表示，當時是按照一般流程驗票，告知「台北謝謝您」，對方卻質疑行程被透露，還問她住家地址、身分證字號等個人資料，許女離開後，突然又來衝撞，還整個人貼上來，並提出驗傷證明。

法院認為，許女辱罵「母某」、「灑狗血」等話語時，人在高鐵車廂玄關、車站大廳，屬於不特定多數人可以共同見聞的場所，依照一般社會通念及通常的語意，顯見是對人格輕蔑、不屑的侮辱詞，還帶有嘲諷意味，足以使人難堪、不快，也足以毀損他人名譽，因此依照傷害、公然侮辱等罪，判許女拘役20天、10天，應執行25天。

許女不服，提起上訴，台中高分院認為，原判決沒有就許女的行為後修正規定，屬於新舊法之比較適用瑕疵，因此撤銷改依傷害罪判處拘役15天，公然侮辱的部分則駁回，應執行20天，可易科罰金，全案確定。

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