指台中Rt值比雙北高「令人擔心」　中區疫情指揮官打臉沈政男

▲被指台中Rt值比雙北高「令人擔心」，中區疫情指揮官打臉沈政男。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天本土確診個案新增150例，精神科醫師沈政男22日在臉書PO文指「台中目前Rt值高達2.8，比雙北還高」言論引發熱議。台中市衛生局長曾梓展昨日在記者會上駁斥，今天市府又邀請衛福部防疫醫療網中區指揮官黃高彬出席記者會說明，台中過去案例都偏低，雙北感染數量也是台中10倍之多，且台中目前Rt值僅1點多，打臉沈政男說法。

中區疫情指揮官、同時也是中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，台中在相關單位努力下，過去案例都偏低，雙北感染數量也是台中10倍之多，顯示台中在防疫上的努力，且台中目前Rt值僅1點多，請民眾不要太過擔心。

此外，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學以美國統計數據評估，兒童被Omicron感染死亡率約萬分之一，推估若與病毒共存，台灣未滿12歲的兒童約有至少30至60人死亡。對此，黃高彬也直言，美國數據不適用在台灣，民眾不要因為這些估算影響到小孩，「畢竟受教權很重要，人生這張車票沒有回程」。

黃高彬也以香港為例，香港病例暴增，死亡人數就上萬人，「任何一種病毒感染，只要案例多，其重症、死亡率就會高！」黃高彬強調，目前台灣是漸進式增加，對疫情控制是有利的，短時間內不要讓病例大量出現，慢慢增加沒有關係。

台中市政府也公布居家照護統計，截至24日中午，已有429位進行評估，其中有268位已收案居家照護，92位評估中，69 位未符合收案條件。至於負壓隔離病房運用情況，病床數共296床，其中已使用數為96床(32.43%)，還可使用數為200床(67.57%)。