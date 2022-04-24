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迪卡儂「超神服務」全場服了！　內行激推：電爆其他賣場

▲法商迪卡儂中和店(圖／記者張克銘攝)

▲迪卡儂「低調1服務」引發網友熱烈討論。（示意圖／記者張克銘攝）

記者邱晟軒／綜合報導

有位網友近日到連鎖體育用品店「迪卡儂（Decathlon）」購物時發現，只需要將商品全部丟進感應區就能完成結帳，相比其他大賣場自助結賬來得快速、方便，不禁讓他驚嘆「這是什麼黑科技？」。

有一名網友24日在批踢踢Gossiping板以「迪卡儂的自助結帳是什麼黑科技？」為題發文，表示其他賣場的自助結帳都要一項一項掃條碼，只有迪卡儂的自助結帳可以直接將全部商品丟進感應區，一次性掃完，如此方便的功能，不禁讓他納悶指出「那麼好的客戶體驗，其它商場為何無法跟進？」

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▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲迪卡儂自助結賬服務，引發網友熱議 。（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，立刻有內行指出該功能為無線射頻辨識（Radio Frequency IDentification, RDIF），紛紛留言「RFID，無人商店靠這招結帳和收集你的購買喜好推商品」、「RFID，N年前就有人大力鼓吹了」、「迪卡儂真的很方便，籃子放上去就可以直接結帳」、「還滿好用的老實說」。

其中，不少網友感嘆，「RFID啊！二十年前就有的老技術，台灣慣老闆捨不得花錢引進啦」、「台灣老闆喜歡看到結帳大排長龍」、「笑死國外都這樣了好嗎」、「台灣人工便宜，所以會省設備的成本」、「很多公司就是貪小便宜，覺得貴不引進，殊不知長期下來節省的人力成本有多高」、「台灣在各方面幾乎都是非常保守」。

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