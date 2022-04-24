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普丁不高興就掛電話「親信幕僚也沒轍」　他曝俄人最大恐懼

▲▼普丁的表情顯得相當不悅。專家認為，一旦俄軍進攻烏國受挫，則普丁將會使用更殘忍、激烈的方式攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁侵略烏克蘭後首度露面，被指為面容憔悴、疲憊不堪。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

普丁傳記作者、倫敦大學學院（UCL）教授加列歐提（Mark Galeotti）表示，普丁親近核心圈正在縮小，他現在僅與極少數人面對面交談，大部分會議都改為視訊進行，除了考量防疫，也能輕鬆掛斷讓自己聽了不高興的通話。但是，莫斯科鷹派及鴿派官員如今都很擔心，普丁將會訴諸核武，讓俄羅斯面臨更嚴重災難。

加列歐提認為，普丁無法容忍異議，讓親信及幕僚日益焦慮不安，他們擔心入侵烏克蘭是一場「災難性」錯誤，導致俄國長期深陷孤立局面，若動用核武，也將帶來更嚴重的後果，因為北約及中國都會被迫作出回應，甚至不計一切代價，結束普丁政權。

雖然鷹派支持普丁觀點，深信烏克蘭應該回歸俄羅斯勢力範圍、與西方斷絕關係，卻也被戰爭嚴重程度給嚇壞了。鴿派一直都對「推翻外國政府」抱持懷疑態度，如今也對俄羅斯遭受的經濟及國際地位破壞感到絕望。

▲▼俄羅斯聯邦安全會議（SCRF）秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯聯邦安全會議（SCRF）秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。（圖／達志影像／美聯社）

不過，普丁對於這些建議充耳不聞，只聽得進少數人的意見，其中包括俄羅斯聯邦安全局（FSB）前負責人、現任俄羅斯聯邦安全會議（SCRF）秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。

加列歐提認為，只要深陷恐懼的核心圈人士夠多，就可能發動政變，顧及個人及俄羅斯的生存與未來，但這將需要軍方、政府及國安部門的高層官員聯手。根據俄羅斯憲法，若總統沒有能力繼續執政，總理將領導臨時政府，而俄國現任總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）是一位知名反戰溫和派人士，可能成為安全助力。

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