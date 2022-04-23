連千毅對「勾惡」宣戰！公布碰面地點嗆：放鳥就退出YT界

記者陳雕文／綜合報導

知名YT頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）近期爆出直播網紅連千毅的料，稱連透過NFT（非同質化代幣）詐騙粉絲，更點名連千毅是「詐騙割韭菜的精華版」，還找來連的前員工與前直播主輪番爆料，對此，連千毅也不再忍氣吞聲，自拍一段影片揭開勾惡幫主的身分，並要約其出來聊，還附上見面時地。

▲連千毅火大對勾惡宣戰。（圖／連千毅授權提供）

連千毅先說出勾惡幫主的姓名、學歷背景以及年紀，還公開其公司的地點，並緊接著說，「這勾惡，基本上你的公司、真實身分，還有幫主住的地方我都很清楚，看看誰能把他的面具拿下來，我一定可以」。

接著連千毅持續對勾惡幫主嗆說，「還有些台中的事情、台東的事情，你做過什麼、在賺甚麼錢，慢慢我會上片給大家知道…我5月5日傍晚6點在『運動場』等你，你知道在哪裡，我一定等你來辯論，我可以等你等到8點，我也絕對一個人到，如果不到，你就從此退出YT界、直播界」。

連千毅表示，目前最少有20人，包括財團老闆都被他得罪，已經把他的醜聞給我知道了，到時候如果放鳥就可以請他從YT滾蛋了。

近日勾惡踢爆網紅透過NFT詐騙粉絲，並點名連千毅是「詐騙割韭菜的精華版」，並在YT上發布「【踢爆】網紅藝人聯手詐騙粉絲 ! ! 收割韭菜後就跑路... NFT煉金術背後的真相 ! !」以及「連千毅啥都不是 ! !」等影片，點閱都超過百萬，可見網友對此話題深感興趣，這讓粉絲數眾多的連千毅火了，決定也發影片反擊。雙方各說各話，網友霧裡看花。

▼連千毅公開了勾惡幫主的身份。（圖／連千毅授權提供）