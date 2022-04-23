　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連千毅對「勾惡」宣戰！公布碰面地點嗆：放鳥就退出YT界

記者陳雕文／綜合報導

知名YT頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）近期爆出直播網紅連千毅的料，稱連透過NFT（非同質化代幣）詐騙粉絲，更點名連千毅是「詐騙割韭菜的精華版」，還找來連的前員工與前直播主輪番爆料，對此，連千毅也不再忍氣吞聲，自拍一段影片揭開勾惡幫主的身分，並要約其出來聊，還附上見面時地。

▲▼連千毅火大宣戰。（圖／連千毅授權提供）

▲連千毅火大對勾惡宣戰。（圖／連千毅授權提供）

連千毅先說出勾惡幫主的姓名、學歷背景以及年紀，還公開其公司的地點，並緊接著說，「這勾惡，基本上你的公司、真實身分，還有幫主住的地方我都很清楚，看看誰能把他的面具拿下來，我一定可以」。

接著連千毅持續對勾惡幫主嗆說，「還有些台中的事情、台東的事情，你做過什麼、在賺甚麼錢，慢慢我會上片給大家知道…我5月5日傍晚6點在『運動場』等你，你知道在哪裡，我一定等你來辯論，我可以等你等到8點，我也絕對一個人到，如果不到，你就從此退出YT界、直播界」。

連千毅表示，目前最少有20人，包括財團老闆都被他得罪，已經把他的醜聞給我知道了，到時候如果放鳥就可以請他從YT滾蛋了。

近日勾惡踢爆網紅透過NFT詐騙粉絲，並點名連千毅是「詐騙割韭菜的精華版」，並在YT上發布「【踢爆】網紅藝人聯手詐騙粉絲 ! ! 收割韭菜後就跑路... NFT煉金術背後的真相 ! !」以及「連千毅啥都不是 ! !」等影片，點閱都超過百萬，可見網友對此話題深感興趣，這讓粉絲數眾多的連千毅火了，決定也發影片反擊。雙方各說各話，網友霧裡看花。

▼連千毅公開了勾惡幫主的身份。（圖／連千毅授權提供）

▲▼連千毅火大宣戰。（圖／連千毅授權提供）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►半夜想吃泡麵就靠它！

ET快訊
KIMIKO曝「韓國證件照」仙氣溢出！　攝影師狂讚她這點
男友「Size才中指長」！她全程配合被問1句傻了：好心虛
周玉蔻確診做100個扶地挺身！重訓3年男傻眼：我40個就不行
黃安嗆「上海封城實況片」造假　上海人怒：做人請善良
俄富豪遊艇生活曝！嫩妹大開性愛趴「毒品吸不完」
快訊／金門晚間新增「4例確診」　4人CT值都超低
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連千毅對「勾惡」宣戰！公布碰面地點嗆：放鳥就退出YT界

騎士「詭異點頭」後…鬼切衝油罐車　愛車「一個MOVE」救了一命

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

高鐵女列車長驗票遭攻擊！台中女失控怒嗆：母狗在亂咬

酒吧兼差貼補家用…他下班趕去禮儀社上班　宿醉自撞頸椎變形亡

嘉義酒駕男撞分隔島翻車衝對向　女騎士慘遭爆頭全身斷骨亡

月入10萬OL「身體對折」陳屍合歡山！前夫崩潰喊：我對不起妳

快訊／落水漁工死後確診⋯前2採皆陰　急匡警消殯葬業者30人採檢

「未來感爆改車」遊淡水！公嬤帥了2天後　吞罰單還有這下場

嘉義刮風大雨+下冰雹...鷹架歪腰了　兩吊車緊急高空救援

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

陳志強道別母親「下輩子再當妳兒子」 深夜淚揭媽最後心願：哪都不想去

劉品言不藏了！「上下齊開」性感爆乳　告別《華燈》花子「隱瞞兇手憋到內傷」

Kep1er多娟表演到一半「踩空摔下台」　有真也差點滑倒...爆哭：感覺拖後腿了

不顧大樓糞水狂噴！　委員強行開水：兒要洗澡

15歲貓孩翅膀硬爽躺爸爸牌床墊　發「唐老鴨詭嗓」氣嗆：不准走！

連千毅對「勾惡」宣戰！公布碰面地點嗆：放鳥就退出YT界

騎士「詭異點頭」後…鬼切衝油罐車　愛車「一個MOVE」救了一命

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

高鐵女列車長驗票遭攻擊！台中女失控怒嗆：母狗在亂咬

酒吧兼差貼補家用…他下班趕去禮儀社上班　宿醉自撞頸椎變形亡

嘉義酒駕男撞分隔島翻車衝對向　女騎士慘遭爆頭全身斷骨亡

月入10萬OL「身體對折」陳屍合歡山！前夫崩潰喊：我對不起妳

快訊／落水漁工死後確診⋯前2採皆陰　急匡警消殯葬業者30人採檢

「未來感爆改車」遊淡水！公嬤帥了2天後　吞罰單還有這下場

嘉義刮風大雨+下冰雹...鷹架歪腰了　兩吊車緊急高空救援

「美女警花」謝伯韶斯巴達障礙跑輕鬆奪冠　周青再度封王

轉隊福將呂濟而砍21分　爐主獵鷹轟垮龍頭海神

「粉紅小鋼炮」黃亭茵等18國車友參戰96自行車聯賽　挑戰最美山路

管澤元拒絕預測LPL決賽　TES讓二追三失敗...RNG五場打滿奪LPL冠軍

烏克蘭摧毀俄軍「赫爾松指揮所」　50名高階軍官在指揮所內

KIMIKO曝「韓國證件照」仙氣溢出！　攝影師狂讚她這點：算誇獎嗎

Honda「外送專用」本田小狼登場！升級煞車、引擎　日本5／14開賣

謝國城青少棒開打台北市開胡　台東縣林育任完封勝

周玉蔻確診做100個扶地挺身！重訓3年男傻眼：我40個就不行了

謝國城盃少棒強碰北市爭冠　桃園再一勝5連霸

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

社會熱門新聞

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

OL身體對折陳屍合歡山！前夫見遺體崩潰

板橋重機自撞分隔島！騎士噴飛數公尺亡

高雄「腳交女」慘了！無罩搭捷運討錢挨罰1.5萬

網傳「腳交千金」來自靜和醫院　院方：沒有這種千金

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

嘉義狂下雞蛋大冰雹　民眾：車子鈑金像被打凹！

恐怖黃狗撕咬女童　惡犬事後「人間蒸發」

她自助洗衣被清出　男「下鍋混洗」帶走

「未來感爆改車」遊淡水　公嬤帥了2天後下場出爐

特戰士官下屬驚爆借50萬：好班長被高利貸糟蹋

外籍死亡漁工驗出確診！　警察剉咧等

賓士女違規遭開單　市政顧問嗆：警察很閒嗎

更多熱門

相關新聞

接駕大甲媽　爆乳舞魅孃讓人好害羞

接駕大甲媽　爆乳舞魅孃讓人好害羞

直播網紅連千毅16日下午到台中沙鹿區，由元泰國際集團設立的紅壇接駕媽祖，連千毅的身旁站著4位顏值與身材都超高的「金釵」，這4位美女來自知名禮生團體「台南舞魅孃」，身高都超過170公分，儘管拍照時戴著口罩，仍擋不住那令人怦然心動的美。

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

「翻桌少年仔」未聲押　無保請回現身連千毅直播

「翻桌少年仔」未聲押　無保請回現身連千毅直播

連千毅找到夜市翻桌仔　罰站道歉

連千毅找到夜市翻桌仔　罰站道歉

連千毅身邊辣妹「卸妝全素顏」模樣曝光！

連千毅身邊辣妹「卸妝全素顏」模樣曝光！

關鍵字：

連千毅勾惡

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語剛分手「突公開出櫃」！認了：我是雙性

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

終於有了！全聯開賣限量「快篩試劑」

今天媽祖生＋四星連珠　命理師警告「4類人」恐有禍事發生

快訊／今「本土狂飆4126例」！另增78例境外

高雄恐怖極樂圈疑又燒！6大張海量足跡炸鍋

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

「現在起誰確診都不奇怪」　前台大醫羨慕1群人

快訊／《一家團圓》余秉諺凌晨證實確診！

「最頂1家電」後悔太晚買！　全場淚勸：老婆說要別拒絕

即／台中再+171！日暮裏、家樂福足跡曝

OL身體對折陳屍合歡山！前夫見遺體崩潰

今天媽祖生日「3大生肖運勢超旺」！

傳確診上看5千　中央急召高風險6縣市首長開會

更多

最夯影音

更多
長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸
老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

淡定水豚君坐姿直挺挺　頭頂4橘子平衡感一流！

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面