連千毅找到「夜市翻桌仔」！他秒變臉罰站27分　3次90度鞠躬道歉

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連千毅出手！「翻桌少年仔」急現身直播　罰站不敢亂動、鞠躬道歉

▲▼連千毅看不慣夜市阿伯被翻桌 1天內揪出嫌犯要他直播道歉。（圖／翻攝自連千毅直播）

▲連千毅要教訓「翻桌少年仔」，26張男現身直播鞠躬道歉。（圖／翻攝自連千毅直播）

記者趙蔡州／綜合報導

台南26歲張姓男子日前在下營夜市收取攤費時，因為攤商不願意給，竟當場翻桌子、勒住老人家脖子，被警方依傷害等多項罪名送辦。他12日晚間現身網紅連千毅的直播間，在鏡頭前3度90度鞠躬，為自己不當的言行向攤商、社會大眾道歉。

暴力事件發生後，連千毅在臉書發文，痛罵張男魚肉鄉民，接著發布「尋人令」，要動手的張男出來面對。而在「尋人令」發布不到1天，張男就自行聯繫連千毅，並於12日晚間7時許現身連千毅直播。

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整個直播約27分鐘，張男全程都站著不敢亂動，面對連千毅指責也不敢多說什麼，接著他先在鏡頭前懺悔自己的不當行為，接著3度90度鞠躬向被他傷害的老人家、社會大眾道歉，對比當初翻桌時的凶狠模樣，判若兩人。

▲▼台南年輕人跟老人家收夜市保護費，當場翻桌。（圖／翻攝自我是下營人）

▲張男涉嫌向周姓攤商因收取夜市攤費，發生糾紛引發翻桌及肢體衝突。（圖／翻攝自我是下營人）

據悉，張男10日晚間到下營夜市收取自治會攤費，因為62歲周姓攤商不願意繳納，他一言不合竟動手翻桌砸店，甚至一度勒住老人家的脖子，嚇得圍觀眾人立刻上前勸阻、架開2人。

警方介入調查後，發現是下營夜市自治會所需費用繳納問題，進而導致雙方產生爭執，針對張男在公共場所之施暴行為，訊後依恐嚇危害安全、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。
 

魚肉鄉民？張姓男子到了

魚肉鄉民？台南下營夜市、張姓男子到了 連千毅

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