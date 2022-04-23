桃園草地露營節　石門水庫溪洲旅遊服務區展開

▲2022桃園草地露營節，石門水庫溪洲旅遊服務區展開。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

首屆「2022桃園草地露營節」23、 24日一連兩天，於石門水庫溪洲旅遊服務區舉辦。市府觀旅局局長楊勝評表示，溪洲旅遊服務區預定於今年7月對外開放，以6大主題活動展現各種露營樂趣，包含風格露營區、露營職人秀、草地音樂會、戶外市集、大地闖關遊戲、野外燈爐燈光嘉年華等，提供優質渡假露營服務。

觀旅局也在今、明兩天的露營活動中，精選6種露營風格，邀請20組露營品牌參與展示，設置「硬派」、「精緻派」、「山靈派」、「逐浪派」、「實匠派」及「儀式派」等不同風格的營帳。

許多露營知名品牌熱情參與，如豪華露營拖車品牌「露拖國際」、代理世界頂尖戶外品「FRTW」、軍規越野級戶外用品品牌「全地形」、魅力城市露營風格「城市綠洲」、露營美學布置「森之露戶外露營美學館」、網美神殿帳「嚮樂城堡」、紅酒箱工藝創作「七匠」、露營木作「柴醄郎手感細木作」以及六芒星天幕「夏天服飾鐵猴子」等精緻品牌，展示露營拖車、車頂帳、車邊帳、狩獵帳、美學布置及露營生活用品，涵蓋軍事野營、手作木作、Glamping、豪華露營車等各種最新露營風尚。

▲▼2022桃園草地露營節，石門水庫溪洲旅遊服務區展開。（圖／觀旅局提供）



除了各式露營品牌展示，還規劃了草地音樂會、露營職人秀、繽紛樂市集、大地闖關趣及光影的對話等活動。觀旅局指出，溪洲渡假露營園區委由桃禧航空城大飯店提供服務，「桃禧漫遊 Orchard Villa 渡假露營園區」將成為全台首座以水庫沈澱池自然生態景觀為主題的渡假露營園區，全區群山環繞，園內山景與湖水相襯，並富含光蠟、楓香、花旗木等2萬多株植栽。園區採「渡假體驗式」露營方案，更首度引進2台美式豪華露營車，讓民眾感受美式度假露營體驗。