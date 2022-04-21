菸臭好擾人！街頭調查民眾在意的抽菸大小事　抽不抽菸想得不一樣

▲不管是抽菸還是沒有抽菸民眾，到底都在意哪些跟菸有關的生活大小事？（圖／翻攝影片，下同）

生活中心／綜合報導

每個人身邊有會抽菸的親朋好友，菸癮比較重的人，不抽菸就渾身不對勁，不抽菸的人，在他們身邊總是會被菸臭味氣死、熏死，《即新聞》韓老師到路上進行隨機街訪，在街上挑選路人詢問「你或身邊的朋友有沒有抽菸的習慣？」看看不管是抽菸還是沒有抽菸民眾，到底都在意哪些跟菸有關的生活大小事？

許多人都點頭表示有抽菸，也有路人憤慨說「我沒有抽，可是我身邊太多朋友都在抽菸了」，還有男路人靦腆問「一天一根算有抽菸習慣嗎」，讓主持人韓老師冒冷汗，心想「一天一根不算抽嗎？」男路人解釋「舒壓的交際菸」，主持人直白回「那還是算抽菸」。

▲雖然朋友們都在室外抽菸，但是一走到室內菸臭味就跟著進來而讓人感到相當困擾。

也有許多不抽菸的人身邊有抽菸的親朋好友，「我不抽菸，但是我男友會抽菸」、「我自己不抽菸，但是很多同事都會抽菸」，雖然朋友們都在室外抽菸，但是一走到室內菸臭味就跟著進來而讓人感到相當困擾，覺得「蠻臭的」、「臭死了，叫他滾遠一點」，可是又不方便再多說什麼，因為不是在身邊抽菸；另一半抽菸也很麻煩，「我對菸味真的蠻過敏的」，租房子都要找有陽台的才行，「男友要抽菸的話都會請他出去陽台抽」；也有人說，看到有人在抽菸時都要注意不要站在下風處，「怕菸味過來，我都要躲避、測一下風向」。不抽菸的人對菸臭味如此不舒服，那抽菸的人有發現嗎？隨機詢問有抽菸的人「有人會跟你抱怨菸味嗎」，路人回「比較少誒，只要有噴香水就還好」、「抽完菸洗手就還好」。

▲朋友身上有菸臭，我都叫他滾遠一點。

除了傳統香菸，近期也開始有所謂「新興菸品」的選項，裡面包含加熱菸或是電子菸，透過不燃燒的機制，減少有害物質的產生並有效減低菸味。隨機調查民眾「你覺得加熱菸或電子菸菸味有比較淡嗎」，男路人說「我是覺得菸霧都會比較少，一下就消散了，味道也不會殘留那麼久，差別蠻大的」，非常討厭菸味的女路人說「有沒有害我不知道，不過相對於那個菸臭味，我覺得降低非常多，真的超有感」，再進一步了解「新興菸品與傳統菸品比起來，是相對減害的產品？」，有不少路人認為觀感上有，「在有害（傷身）上會比傳統菸品少很多，可能少了一些焦油或是尼古丁」，不抽菸的人也有認同「加熱的方式比較不會燃燒一些有害物質出來，對環境保護也比較好」，也有人認為不確定是否有害，「只是菸味沒那麼重，應該都差不多」。針對加熱菸是否比一般紙菸難取得的問題，普遍路人則覺得「會比較難取得且價格較貴」。

▲有抽菸的人會想選加熱菸。

▲加熱的方式比較不會燃燒一些有害物質出來，對環境保護也比較好。

最近菸害防制法正在做一些修法管制的討論，未來加熱煙跟電子菸可能會變成「一開一禁」的方式，對不抽菸的人來說，感覺上較無感，甚至覺得「單方面禁某一個菸，其實蠻不合理，如果要禁都應該要管制」；有關注修法的路人認為「管制比較有保障，家庭關係會相對和諧，不用擔心家人抽到不合法的菸品更傷身」，也有路人甚至忍不住說「為了大家健康著想，希望趕快禁菸」，有抽菸的路人也說「有法律規範的話，對抽菸者的人權或權利上也比較公平」；但菸品管制內容並沒有全民皆知，民眾認為「政府應該很強力的說明傳統紙菸跟新興菸品的差別，如果強制禁止的話，只會把它變成地下化而已」，也認同管制菸品這件事「反正都要抽了，你至少抽有保障一點的嘛」，總結來看民眾都知道不管什麼菸，都會對環境或身體造成不良影響，希望透過政府的幫助及控管，讓民眾清楚了解差異，也讓抽菸者跟不抽菸者都可以有更好的生活品質。

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