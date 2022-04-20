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SWAG女優涉仙人跳手法曝！爸媽弟接連出事　連富商都開始懷疑自己

西西（化名）去年底當起AV女優，三個月上架逾百部影片。（翻攝SWAG成人網）

▲西西（化名）去年底當起AV女優，三個月上架逾百部影片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北一名經營貿易公司的富商A先生，10多年前離婚後單身至今，身邊不乏女伴圍繞，3年前他包養一名女子，在她身上豪砸500萬元包養費，後來因故分手。前陣子A先生突然收到一份民事告訴狀，一名他不認識的B先生，提告他侵害配偶權，訴狀中節錄他與該名包養過的女子西西（化名）的簡訊截圖、匯款資料等，並要求A先生賠償450萬元。

A先生細看訴狀，發現截圖內容都是他與西西分手之後，對方苦求復合及示愛的簡訊，至於B先生則自稱西西的丈夫，甚至附上身分證影本證明。

莫名被告，A先生無法接受，他告訴本刊，自己包養西西3年，對方始終自稱未婚、沒男友，就連她到A先生的公司上班，提交的身分證配偶欄也是空白的，完全沒想到對方竟是有夫之婦，他懷疑西西與丈夫B先生共謀仙人跳，將反控西西及其丈夫詐欺、偽造文書。

西西與A先生分手後，繼續在包養網謊稱單身，徵求長期包養。（讀者提供）

▲西西與A先生分手後，繼續在包養網謊稱單身，徵求長期包養。

A先生氣憤地說，3年多前他因為寂寞，到「甜心花園包養網」尋找女伴，結果看到自稱單身的西西身材姣好，自我介紹又寫「約會像戀人、喜歡激烈性愛、徵求長期包養」，讓他非常感興趣，於是立刻約對方碰面，二人一拍即合，A先生當天就承諾未來以每個月10萬元的代價包養她。

A先生告訴本刊，交往初期二人很有話聊，但西西住在南部，偶爾才會北上陪他共度春宵。「我想要的就是這樣的關係，不需要天天黏在一起。」A先生表示，他不會過問西西的生活，有時候約對方見面，也會因她有事被婉拒，但他並不介意。

西西涉嫌變造身分證提供給A先生公司，謊稱單身。（讀者提供）

▲西西涉嫌變造身分證提供給A先生公司，謊稱單身。

為了照顧西西，交往半年後，A先生還聘她為正式員工，請她在南部幫公司跑業務，除了每個月4萬元底薪，也會不定時發給額外的業績獎金，此外，A先生還特別買了一輛高級進口車登記在她名下，供她代步，甚至送了好幾個名牌包，讓她跑業務時更有自信。

除了每個月10萬元包養費，西西還不時以各種理由向A先生哭窮，例如房租繳不出來、爸爸住院、媽媽開刀、弟弟出車禍等。「有段時間，我覺得自己很像是個瘟神，身邊的人什麼衰事都遇上了！」A先生苦笑說，後來莫名其妙養成看到西西就拿幾萬元給她的怪習慣，她也不再講那些不知道真假的理由，3年下來，光是匯給她的錢就超過500萬元，這還不包括其他開銷。



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