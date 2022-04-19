賀錦麗宣布：美國禁止「反衛星飛彈」試驗　中俄製造太空站威脅

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣布，禁止「反衛星飛彈」試驗。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在當地時間18日晚間宣布，拜登政府正在對「反衛星飛彈」試驗實施自我禁令，目標是使其成為「負責任太空行為的國際規範」。目前美國、中國、印度和俄羅斯都進行過此類試驗，這些試驗會產生危險的太空碎片，美國是第一個實施此類禁令的國家。

根據ABC新聞報導，賀錦麗在加州「范登堡太空部隊基地」（Vandenberg Space Force Base）發表談話時表示，「簡單地說，這些測試很危險，我們不會進行」同時美國也希望其他國家仿效。

▲賀錦麗在視察加州「范登堡太空部隊基地」（Vandenberg Space Force Base），提到有關反衛星飛彈的議題。（圖／路透）



賀錦麗指出，美國已經確認並追蹤，俄羅斯在11月使用飛彈摧毀一顆衛星時產生的1600多塊碎片，以及中國在2007年進行的試驗產生的2800多塊碎片，俄羅斯的直升反衛星飛彈試驗產生了威脅國際空間站的碎片場。

賀錦麗強調，這些碎片對我們的太空人、對我們的衛星和我們不斷增長的商業存在構成了威脅，一塊籃球大小的太空碎片，以每小時數千英里的速度行進，會摧毀一顆衛星，即使是一塊像沙粒一樣小的碎片也可能造成嚴重破壞。

賀錦麗認為，這些武器藉由破壞、摧毀「對我們的國家安全至關重要」的衛星，來剝奪美國使用太空能力的能力。”

賀錦麗說，「可以肯定的是，這些測試是魯莽的，而且是不負責任的。這些測試也使我們在太空中所做的很多事情都處於危險之中」。

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