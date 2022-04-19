　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

賀錦麗宣布：美國禁止「反衛星飛彈」試驗　中俄製造太空站威脅

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）視察加州「范登堡太空部隊基地」（Vandenberg Space Force Base）。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣布，禁止「反衛星飛彈」試驗。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在當地時間18日晚間宣布，拜登政府正在對「反衛星飛彈」試驗實施自我禁令，目標是使其成為「負責任太空行為的國際規範」。目前美國、中國、印度和俄羅斯都進行過此類試驗，這些試驗會產生危險的太空碎片，美國是第一個實施此類禁令的國家。

根據ABC新聞報導，賀錦麗在加州「范登堡太空部隊基地」（Vandenberg Space Force Base）發表談話時表示，「簡單地說，這些測試很危險，我們不會進行」同時美國也希望其他國家仿效。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）視察加州「范登堡太空部隊基地」（Vandenberg Space Force Base）。（圖／路透）

▲賀錦麗在視察加州「范登堡太空部隊基地」（Vandenberg Space Force Base），提到有關反衛星飛彈的議題。（圖／路透）

賀錦麗指出，美國已經確認並追蹤，俄羅斯在11月使用飛彈摧毀一顆衛星時產生的1600多塊碎片，以及中國在2007年進行的試驗產生的2800多塊碎片，俄羅斯的直升反衛星飛彈試驗產生了威脅國際空間站的碎片場。

賀錦麗強調，這些碎片對我們的太空人、對我們的衛星和我們不斷增長的商業存在構成了威脅，一塊籃球大小的太空碎片，以每小時數千英里的速度行進，會摧毀一顆衛星，即使是一塊像沙粒一樣小的碎片也可能造成嚴重破壞。

賀錦麗認為，這些武器藉由破壞、摧毀「對我們的國家安全至關重要」的衛星，來剝奪美國使用太空能力的能力。”

賀錦麗說，「可以肯定的是，這些測試是魯莽的，而且是不負責任的。這些測試也使我們在太空中所做的很多事情都處於危險之中」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►開窗看見龜山島！蘭陽烏石港海景酒店住宿券5999元

ET快訊
台南女高中生「黑暗畢旅3天」！大學生領隊性騷6人
李妍瑾隔離溫度計壞掉　護理站回「35度以上都可」她傻眼
破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了
快訊／蔡瑞雪「鼻塞喉嚨痛」快篩陽性！嚇哭急奔醫院
一張圖還原2歲童後送問題　消防局幫撥衛生局也不通
6比基尼AV女優同框！　「12半球連一排」震撼畫面曝
兄弟陳子豪遭三振後口吐一字　被主審驅逐出場
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

普丁授予「殺人魔部隊」榮譽稱號　盛讚維護祖國利益英勇行為

賀錦麗宣布：美國禁止「反衛星飛彈」試驗　中俄製造太空站威脅

俄空襲烏東命中逾千軍事目標　摧毀2座存放「圓點U」彈頭倉庫

烏克蘭指揮官致信教宗：馬力波是「人間地獄」　請救百姓遠離撒旦

「俄軍事設施」位置Google全看光　航母、核彈儲備區超高清

土耳其發起「大規模軍事行動」　打擊伊拉克北部庫德族

立委考察金門戰備　江啟臣：96台海危機「戰爭邊緣」印象最深刻

2英籍戰士被俘亮相：拜託首相用我們交換烏克蘭親俄大亨

烏克蘭快吸乾「民主軍火庫」？　再一周就面臨彈藥短缺窘境

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

《雷神索爾4：愛與雷霆》前導預告

普丁授予「殺人魔部隊」榮譽稱號　盛讚維護祖國利益英勇行為

賀錦麗宣布：美國禁止「反衛星飛彈」試驗　中俄製造太空站威脅

俄空襲烏東命中逾千軍事目標　摧毀2座存放「圓點U」彈頭倉庫

烏克蘭指揮官致信教宗：馬力波是「人間地獄」　請救百姓遠離撒旦

「俄軍事設施」位置Google全看光　航母、核彈儲備區超高清

土耳其發起「大規模軍事行動」　打擊伊拉克北部庫德族

立委考察金門戰備　江啟臣：96台海危機「戰爭邊緣」印象最深刻

2英籍戰士被俘亮相：拜託首相用我們交換烏克蘭親俄大亨

烏克蘭快吸乾「民主軍火庫」？　再一周就面臨彈藥短缺窘境

沈政男／阿妹人氣跨世代　盡力發揮讓才華大放

普丁授予「殺人魔部隊」榮譽稱號　盛讚維護祖國利益英勇行為

友達董座彭双浪：面板下半年變數多　今年恐將再跳脫產業循環

「超正單親媽媽」狂約300人！4個月爽撈4600萬：讓孩子喊你爸

台南女高中生「黑暗畢旅3天」！大學生領隊性騷6人　她痛哭曝案情

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

龍軍3轟炸裂11比5勝兄弟　廖任磊先發勝領軍止4連敗

自殺登台灣11大死因！韓國心理師為「自殺者遺族」寫書在台發行

生人迴避！社頭20日「送肉粽」時間惹議　路線曝光

新北首推居家照護　侯友宜拋地方3困境：中央應快速調整

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

軍武熱門新聞

軍事設施被看光光！Google可看俄軍所有位置

土耳其發起軍事行動　打擊伊拉克北部庫德族

烏軍指揮官致信教宗：馬力波是地獄　救百姓遠離撒旦

2被俘英國戰士：用我們交換烏親俄大亨

立委考察金門戰備　江啟臣：台海危機印象最深刻

烏克蘭會吸乾「民主軍火庫」？

俄數十次空襲烏東　命中逾千軍事目標

賀錦麗宣布：美國禁止「反衛星飛彈」試驗

步槍強壓在床上　女遭2俄軍性侵12小時

烏克蘭要求G7金援500億美元

殲-11B曾被落後戰機擊落166次

美持續軍援烏克蘭　俄國爆氣：三戰已開打

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

「莫斯科號」沉沒　452人失蹤

更多熱門

相關新聞

土壤發現罕見菌種　可望成新藥開發、抗癌福音

土壤發現罕見菌種　可望成新藥開發、抗癌福音

隨著抗菌藥物抗藥性問題及全球癌症負擔不斷增加，在自然界中尋找新的治療分子變得愈發重要。而美國科學家在土壤中發現一種罕見放線菌，能夠產生一種特殊物質，具有類似藥物的活性，有望成為抗生素及抗癌藥物開發基礎。

美官員證實：美軍將訓練烏軍使用榴彈砲

美官員證實：美軍將訓練烏軍使用榴彈砲

普丁頒總統令　表揚在布查濫殺的步兵旅

普丁頒總統令　表揚在布查濫殺的步兵旅

基輔郊區發現269具屍　數百新墳空拍照曝

基輔郊區發現269具屍　數百新墳空拍照曝

美CDC更新旅遊建議　台灣仍列低風險

美CDC更新旅遊建議　台灣仍列低風險

關鍵字：

反衛星飛彈賀錦麗北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

快訊／今增2死！「本土狂飆1626例」創紀錄

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

數百萬人等著確診？　「穩賠不賺」、各家保險公司嚇到全面停售防疫險

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

2歲重症童病逝　父母穿防護衣見最後一面

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

快訊／首例重症男童父母陪伴下離世　確診父親悲痛回應

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

「大改版」防疫保單來了！隔離、確診都不包括　富邦新版鎖定住院理賠

快訊／《一家團圓》李燕確診！　親曝身體狀況

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面