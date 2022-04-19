疑生蛋惹禍...吃涮涮鍋引敗血症　「加護病房住4天」男獲賠18萬

▲許男吃了涮涮鍋引發敗血症住院。示意圖與本案無關。（示意圖／資料照／記者李姿儀攝）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣一名擔任傳產公司副總經理的許姓男子，前年9月到台中市西屯區一家日式涮涮鍋用餐，未料事後不但腹瀉不止，還引發敗血症、發燒，甚至入住加護病房。許男主張，業者沒有做好食品控管，向業者求償83萬餘元；業者辯稱，食材均通過審核，懷疑是許返家後吃了其他不潔食物，但許則說他回家後只吃了稀飯，且友人也出現腹瀉症狀。法官認為，許男身體不適確由該店食物引起，判業者須賠償18萬餘元給許男。

判決指出，許男2020年9月1日晚間10時許至台中市西屯一家日式涮涮鍋用餐，點了海鮮鍋物以及含有生蛋的月見打拋諸飯，食用後發生腹痛、腹瀉情形，翌日上午持續拉肚子多次，至澄清醫院中港分院治療後未見好轉，同年月3日凌晨2時許再到同醫院急診治療，接著轉入加護病房，後來再轉單人病房住院至同年月7日中午，共住院4天才出院。

許男不滿業者未對員工盡防護說明及教導義務，任由員工在調配月見打拋豬飯原料的生蛋製程或海鮮鍋物時，發生食材遭受感染的情形，導致他經醫院診斷出現敗血症、感染性腸胃炎、大腸炎、急性胃炎、腹瀉、脫水、發燒等症狀，因而住院4天不能工作，向業者求償50萬元的精神慰撫金、27萬9517元的懲罰性賠償，合計共求償83萬8551元。

業者辯稱，許男當日用餐再至醫院就醫，中間已歷時近30小時，期間是否有食用其他食物而導致出現病徵不得而知，且員工處理食材時須全程配戴手套，當天許所點的「Prime翼板牛肉」、「月見打拋飯」、「A5日本和牛板腱」等等食材皆通過審核。

與許男同行用餐的友人證稱，當晚用餐時原本沒有不舒服，但1個小時過後就開始腸胃不適，一直拉肚子，看了醫生後，醫生認為可能是生蛋不乾淨導致；許男說，當天只有吃幾口母親煮的白粥，沒再吃其他食物。

法官認為，依許男的身分、薪資情況，應無以他病痛換得業者賠償的必要，且業者無法證明其食物安全衛生無虞，也無法舉證許男事後吃了其他食物導致得病，因此認定許男是吃了涮涮鍋後造成身體不適。

不過法官認許男提出的精神撫慰金50萬元過高，一審判決業者應賠償許男28萬餘元；許男與業者不服提起上訴，二審審酌，認原判決撫慰金過高，減少為業者賠償許男18萬961元確定，雙方不得再上訴。