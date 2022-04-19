【廣編】Nespresso 2022永續體驗展　咖啡永續大使許瑋甯許下心願

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▲Nespresso 2022年永續體驗展「未來花園」展區以花園生長為概念，呈現Nespresso全球永續計畫成果，左：Nespresso咖啡永續大使 許瑋甯、右：Nespresso台灣事業部總監 盧翰霖。

圖、文／Nespresso提供

一座花園，讓永續靈感持續綻放；一杯咖啡，能為世界帶來正向的力量！瑞士頂級咖啡品牌Nespresso 2022永續體驗展「未來花園」4月14日於台北松山文創園區正式開展，咖啡永續大使許瑋甯現身展覽記者會，分享從一杯咖啡的日常開始，打造自己的「永續花園」，期許從自身出發，許下友善環境的信念。

Nespresso深信行動是改變的開始，自2015年起在台投入建置回收再利用的完美鋁程回收計畫，使用Nespresso回收咖啡膠囊貫徹永續精神並注入循環再生的生命力。Nespresso永續大使許瑋甯表示，自從擔任咖啡永續大使以來，從原先只是咖啡迷，進而發現一顆膠囊的無限可能，許多習以為常的習慣，只要在選擇時做出有意識的改變，環境就會更美好！

Nespresso 2022年永續體驗展「未來花園」展區以花園生長為概念，呈現Nespresso全球永續計畫、在地咖啡膠囊回收、產學合作成果的歷程，與達成2022年100％碳中和的決心。參展者於入口處掃描QRcode進入導覽頁面後，可隨著專屬籤詩深入了解「播種」、「耕種」、「豐收」與「禮物」四大展區的展覽內容，跟隨導覽指引解開展區任務問答後，離場前可於第四展區「禮物」兌換Nespresso限量再生鋁製杯墊，將品牌的永續精神帶回家。