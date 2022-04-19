陳時中曝購BNT卡關　相關人士透露「衛福部把簡單的事情弄複雜」

▲指揮中心採購ＢＮＴ疫苗卡關。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，但卻引發家長不滿，批評政府把小孩當白老鼠，希望能施打BNT，指揮官陳時中則透露購買困境，坦言「有一些小問題」。對此，傳出有知情人士指出，衛福部把「簡單的事情弄複雜了」。

對於採購BNT疫苗卡關，陳時中表示，合約來來去去已經2個多月，「每次都有一些小問題」，因為兒童疫苗為「輝瑞」生產，不能直接跟BNT買，上海復星也沒有輝瑞代理權，一切仍在努力中。

陳時中說，國人雖然都以BNT代替輝瑞/BNT，但其實兒童分裝小劑型疫苗只有輝瑞生產，而BNT只授權上海復星公司有陸、港、澳、台銷售權，因此無法直接買。指揮中心日前已與BNT、輝瑞與上海復星進行四方會談，因牽涉三家利潤分配，目前尚無結果，期間民間一直有協助，「對我們來說只要買得到都可以」。

據《聯合報》報導，相關人士認為，堅持兒童疫苗由美國輝瑞生產在商業上並沒有道理，因為為了能夠穩定供貨，疫苗的生產廠遍布全世界，其中兒童疫苗各國都已授權使用，生產地也可能遍布各國，就只是兩者供貨如何調節的問題，不解指揮中心為何一定要「美國輝瑞生產」。

相關人士表示，台灣對於疫苗大小眼，衛福部則將寶全押在莫德納，但BNT其實在國際上獲得較多國家授權，也可供應青少年和兒童施打，如今疫情爆發，才發現BNT的重要性。

而面對家長擔憂兒童施打BNT一事，陳時中強調，EUA審查是根據相關報告作出的決定，兒童接種後不適症狀從實驗計畫來看跟成人差不多。另外，不少專家也出聲，中研院研究員何美鄉也在臉書貼出「輝瑞兒童疫苗效益」圖表，輝瑞疫苗在5至12歲兒童的效益3週後平均只剩12％。