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2英籍戰士被俘亮相：拜託首相用我們交換烏克蘭親俄大亨

▲▼親普丁富商、政治寡頭梅得維德查克（Viktor Medvedchuk），在一場特別行動中被烏克蘭安全局逮捕。（圖／翻攝「@christogrozev」）

▲親普丁富商、政治寡頭梅得維德查克（Viktor Medvedchuk），在一場特別行動中被烏克蘭安全局逮捕。（圖／翻攝「@christogrozev」）

中央社

兩名在烏克蘭被俄羅斯軍隊俘虜的英國籍作戰人員今天出現在俄國國營電視台，兩人要求讓他們跟烏克蘭當局拘留的親俄政治人物梅維楚克（Viktor Medvedchuk）進行換俘。

路透社報導，這兩位英國人是平納（Shaun Pinner）和艾斯林（Aiden Aslin），他們在一位身分不明男子的提示下分別發言，影片是在俄國國營電視台Rossiya 24播出。 兩人請求英國首相強生（Boris Johnson）協助將他們帶回家，交換條件是烏克蘭釋放親俄政治人物梅維楚克。

平納和艾斯林都在烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）幫助烏國作戰，目前馬立波市幾乎完全被俄國軍隊掌控。法新社報導，烏克蘭安全部門今天也公布一段影片，內容顯示被拘留的烏國大亨及親俄政治人物梅維楚克呼籲，用他去交換在馬立波作戰的烏克蘭部隊和受困平民撤離。

梅維楚克出現在影片中，身穿黑衣直視鏡頭說：「我想請求俄國總統蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），用我去交換烏克蘭的防衛者和馬立波居民。」

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