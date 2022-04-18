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台東今日再+8　7例與成功進香團接觸

▲台東18日再增8例確診，其中7例曾與進香團接觸而感染。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東18日再增8例確診，其中7例曾與進香團接觸而感染。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

國內疫情逐漸升溫，台東縣18日新增8名確診者，其中7名為成功廟宇案延伸，當中有3位居隔期間陰轉陽，另1案20多歲男性，有北部活動足跡，持續疫調中，目前已匡列64人進行採檢，其中50人採陰，14人報告未出爐。

台東縣衛生局表示，今日新增的8個確診案例為，7案與成功廟宇進香團個案接觸，包含3位男性與4位女性，CT值介於17.1-32.9，年齡從3歲到65歲之間，衛生所刻正疫調持續匡列中，其中，僅一人無接種疫苗紀錄，有二人則已接種過三劑。

▲台東18日再增8例確診，其中7例曾與進香團接觸而感染。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東確診個案足跡表。

另一位為男性20多歲，為縣內某醫院病房護理人員，4/12有北部足跡，因4/17出現症狀，使用家用快篩試劑呈現陽性後至醫院PCR採檢確診，目前已匡列與確診個案有接觸的病人及工作人員共64人，其中，50人PCR採檢陰性、14人報告未出爐，台東縣今年確診個案累計至今天上午已有92例。

針對目前家用快篩試劑已由中央徵用，部分鄉親反映不好買到，饒慶鈴縣長提醒鄉親，若自覺有與確診者足跡重疊、前往外縣市等人潮眾多地區且出現呼吸道症狀，請配戴醫用口罩至公費快篩配合診所、衛生所，由醫師評估發放後自行檢測。

▲台東18日再增8例確診，其中7例曾與進香團接觸而感染。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，台灣本土確診個案已經連續好幾天超過千例，阻絕傳播鍊是大家共同的責任，若與居家隔離者有密切接觸的民眾，請主動聯繫衛生局，並誠實告知疫調人員相關足跡。

饒慶鈴感謝所有在第一線的防疫人員，以及每一位居家隔離者、自主健康管理的配合，都有做好個人自主管理，呼籲鄉親務必落實防疫措施，也提醒民眾接種。COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染造成之重症、住院或死亡風險，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑疫苗者請踴躍前往接種，呼籲長者儘速完成接種，以獲得保護力。
 

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