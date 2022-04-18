網美直播遭潑酸！崩潰慘叫「看不到了」　恐怖瞬間曝光

記者吳美依／綜合報導

澳洲網紅珍妮（Jenny Elhassan）18日晚間一邊開直播與粉絲聊天，一邊準備離開雪梨某間餐廳，未料才剛來到大街上，竟被3名黑衣口罩男潑酸，遇襲瞬間都被拍下。她感覺臉部灼熱不已，崩潰哭喊「我看不見了」，並且哀求餐廳員工趕快拿水過來。

《雪梨晨鋒報》等外媒報導，珍妮被送往皇家北岸醫院（Royal North Shore Hospital）治療右眼、額頭及頸部灼傷，目前已經出院。她回憶，自己當時難以呼吸、臉部腫脹，甚至一度看不見任何東西，還以為失明了，幸好那天戴著墨鏡，才有機會挽救視力，「我可以感覺它在灼燒我的皮膚，我眼睛的最上面那層皮膚脫落了。」

▲32歲的珍妮直播到一半遭潑酸。（圖／翻攝TikTok）



珍妮育有一個6歲孩子，與妹妹共同經營多個社群媒體，一共擁有超過15萬粉絲。遭攻擊當天稍早，她曾拍片自曝收到威脅電話，卻不畏恐嚇，公開回嗆，「滾吧！我不怕你，我不在乎……如果你想要來找我，那就來找我吧！」但事發後態度卻明顯低調許多，受訪時宣稱只希望事情趕快過去。

代理警長尚恩（Sean West）直言「這是一場令人髮指的攻擊」，警方目前尚不清楚化學物質是哪種酸類，但他們相信可能是熟人攻擊，目前仍在追查犯案動機。