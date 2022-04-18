王國材看報導才知打3劑出團新規　陳時中：抱歉沒和相關單位溝通

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布自4/22起，不特定人員參加旅遊團都要打完三劑疫苗才能參加，交通部部長王國材今（18）日表示，確實這件事很突然宣布，交通部也是看了報導才知道，對此，指揮官陳時中回應，那天突然宣布「我很抱歉沒有跟相關單位溝通」。

本站今早報導指出，交通部部長王國材表示，指揮中心突宣布打3劑才能出團一事，交通部跟觀光局都是看了報導才知道，這幾天有做危機處理，現在主要有兩項旅行業比較高成本的部分，交通航空費用和旅館費用。

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王國材說，航空費用已跟航空公司談好，可以完全退費，旅宿業部分有合約問題，規定在一定天數可以退多少，但這牽涉到旅行業跟旅宿業都是受害者，交通部會持續溝通 談到合理的退費方案，這部分還在進行中。

規範宣布引起許多旅遊糾紛，觀光局昨天宣布，已協助向航空公司、旅宿業者溝通，減免或減低相關退票（訂房）手續費，以盡量減少旅客損失，經民航局向國內航線航空業者協調，已同意4月18日前預定於4月22日後出團團體，如旅客未施打第3劑疫苗，旅行業者可於4月21日前檢附團體旅客的疫苗小黃卡或健保App截圖等相關證明，向航空業者申請免手續費退、改票，自4月22日之團體旅遊即依指揮中心規定辦理。

針對此事，指揮官陳時中於今日下午記者會表示，當時一天確診數目很高，不是要求當天就要做，而是有一週緩衝期，不是說要打完整三劑，七天內任何一天打都可以符合這需求，時間相對趕，「我很抱歉沒有跟相關單位溝通」。

至於旅行社若違規是否會有罰則，陳時中表示，目前還沒針對這地方做罰則，防疫人人有責，打疫苗並不是一件壞事情，這是一件好事情，在相對要裡讓大家能夠保護自己，大家都要盡量把防疫做好，現在的方針盡量不要妨礙正常生活，相對疫苗要求或社交距離APP都可做自我保護，不是要害人是要救人。