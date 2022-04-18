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後疫情下的新食尚　白家綺凍齡美顏術

後疫情下的新食尚　白家綺凍齡美顏術（圖／業者提供）

圖、文／光茵樂活提供

近年受到新冠疫情影響，市場資料顯示，購買美妝保養產品，隨著疫情從線下轉到線上，在網路電商上有大幅的成長，其中有79.2%因為長戴口罩，所以更加重視臉部保養，而臉部保養的關鍵，有部分原因來自於美容相關內在的保養。台灣鮮銀耳第一品牌光茵樂活，是以銀耳為主要成分的天然美妍飲品，透過成熟的科技技術，以及熱銷的銷售實績，今年則找來凍齡級的女神白家綺，成為光茵樂活的品牌代言人，讓愛美的妳，從鮮銀耳找到內在保養的透亮光采。

科技ｘ農業，從智慧出發，打造高品質的天然機能食品
光茵樂活所生產的有機鮮銀耳，都是從高科技植物工廠而來，以各種關鍵技術來打造高品質的天然食品，先是透過智慧環控技術，讓環控室模擬海拔3000公尺高山雲霧繚繞之境，孕育營養價值高於傳統70%的專利品種銀耳，８小時內鮮採現做，通過多項評鑑達到一致的高標準，１０多年前斥資上億打造科技工廠的獨到見解，讓農業生產堪比半導體生產的高規格；而主要產品是受到女性消費者喜愛的纖潤鮮銀耳，市售唯一款機能銀耳飲以鮮銀耳加上日本玻尿酸、植萃賽洛美、以及膳食纖維的美妍系食品，去年更是熱銷翻倍，一年的銷售是過往三四年的總和，從女性的日常保養，到孕媽咪的孕期滋養，都是光茵樂活鮮銀耳能夠在市場上受到肯定的主要原因；創辦人陳吉宗表示，去年生產了200多萬罐，全產品年營收大約成長了6成，而這次能和女神級的白家綺合作，也是期待能夠讓高品質的鮮銀耳，讓更多人體驗保養食補的真實感受，成就以健康、美麗為核心，體驗身心靈的樂活人生。

白家綺靠吃做保養，直呼「美得好方便」
在八點檔戲劇經常擔任女主角的白家綺，近年來也身兼主持人，並且跨足電影圈，忙碌的生活是女星隨時年紀增長保養的大敵，但白家綺不僅從外表看不出真實年齡，去年更是生下小女兒，成為了四寶媽，再過幾年就近不惑之年的她，究竟是怎麼保養的？

白家綺表示「女生面對忙碌生活，要找對方法保養，由內而外吃的保養是非常重要的一件事，之前在偶然的機會下吃到光茵樂活的鮮銀耳，吃完後愛不釋手吃了一段時間，發現妝感很服貼，整個人美得像是在發光一樣，在鏡頭前根本不用擔心拍特寫！」，後來白家綺才知道原來光茵樂活的鮮銀耳它的植物性膠質含量比一般銀耳多出３倍，也因此養成了天天吃光茵樂活鮮銀耳的習慣，變成了白家綺日常保養的一環，「吃就能夠保養，這麼方便又好吃，為什麼不試試！」白家綺喝了一口鮮銀耳，帶著甜美的笑容如此說。

光茵樂活是一家以科技農業為核心的有機品牌，現以銀耳、機能性銀耳飲、穀物飲等為主要成份，提供高品質的有機營養保健食品，是年節送禮的美麗首選，想要了解更多可上官網https://www.nanobiolight.com/

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