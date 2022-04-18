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見路人白鞋「心動想搭訕」　妹子後悔退縮！網揭1被問心情：別怕

▲▼白鞋,運動鞋,Nike,單品,女鞋。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

看到路上行人的穿著打扮很好看，會勇敢上前詢問嗎？有網友發文表示，在路上看到有個女生穿的鞋子超級好看，原本靠著衝動想去詢問單品，但最後還是退縮了，結果卻超級後悔，因此好奇網友們有沒有類似的經驗，對此不少過來人分享自身經驗。

該名網友在PTT的WomenTalk板上以「會問路人身上的單品哪裡買嗎？」為題發文表示，「剛在台北車站看到一個女生穿Nike白鞋覺得超好看，當下真的有股衝動想過去搭訕問型號（我是女生），走到一半怕嚇到人家，就又默默地遠離他了……。」

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然而事後原PO卻越想越後悔，感嘆當時就應該鼓起勇氣去問對方，他也因此好奇，「各為女孩有在街上搭訕其他女孩問身上單品的經驗嗎？」

▲▼原PO對於沒鼓起勇氣問路人非常後悔。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO對於沒鼓起勇氣問路人非常後悔。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少有類似經驗的網友留言表示，「被同性搭訕問過包包和鞋子哪裡買的」、「我有曾經問不認識的同事（公司很大有幾千人）頭髮在哪家做，然後從此去那家去了好幾年沒換」、「會，你又沒要幹嘛，不用怕」、「真的很酷炫的會問，有問過別人手機殼」、「看到覺得好看、想買的會開口詢問耶」。

其中，有網友認為，如果是禮貌性詢問，其實被問會覺得滿開心的，「有被問過，覺得自己眼光被肯定，滿開心的分享」、「如果真心問，對方一定也很開心，表示穿在自己身上很好看」、「香水被問過很多次，剛開始有點嚇到但後來想想，喜歡的味道真的很難找關鍵字google，剛好遇到真的應該開口問」。

不過也有網友認為，沒必要問，就拍照自己再搜尋就好，「拍下來丟淘寶以圖搜圖」、「不會，默默拍下來回家找就好」。

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