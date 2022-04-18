外送員1打3痛毆同行頭破濺血　下秒被「魔法攻擊」KO

記者黃翊婷／綜合報導

台南東區育樂街一間餐飲店17日下午5時許發生鬥毆事件，一名穿著熊貓制服的外送員疑似不滿店家給負評，上門理論卻引起其他在旁邊等候的外送員不滿，最後演變成1打3大亂鬥，直到他遭噴辣椒水才罷手。動手打人的外送員及他參與鬥毆的人，事後都被警方依傷害、毀損等罪嫌送辦。

▲穿著熊貓制服的外送員被3人壓制在地。（圖／翻攝自YouTube／爆料公社，下同）

一名網友向臉書「爆料公社」私訊指稱，一名穿著熊貓制服的外送員疑似雙開取Uber的單，結果被店家給予負評，他心生不滿，17日下午5時許跑到店裡理論，結果引發在旁邊等餐的其他外送員不滿，並勸阻「不要在人家做生意的地方大小聲」。

沒想到該名外送員一聽竟然惱羞成怒，轉而與其他外送員對罵，並且揮手打人，但很快就被另外2人壓制在地，過程中因為頭部撞到地面而濺血，但他還是頻頻作勢追打、罵髒話。

▲外送員的頭部因為撞到地面受傷流血。

接著，該名外送員不滿旁人拍攝爭執過程，還走近拍攝者嗆聲「你拍三小」，結果被噴了一臉辣椒水，這場大亂鬥才就此終結。相關影片在網路上傳開，網友們紛紛留言表示，「看完想買一罐辣椒水防身了」、「社會在走，辣椒水要有」、「根本魔法攻擊」、「物防很高，魔防很低」。

至於後續發展，動手打人的外送員和其他參與鬥毆的人，事後都被警方依傷害、毀損等罪嫌移送法辦。