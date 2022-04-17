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「莫斯科號」旗艦指揮官傳陣亡　烏克蘭：我們不會哀悼！

▲▼俄國軍艦「莫斯科號」（Moskva）發生爆炸起火。（圖／翻攝推特）

▲俄國軍艦「莫斯科號」（Moskva）發生爆炸起火。（圖／翻攝推特）

中央社

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」14日遭到烏克蘭飛彈攻擊後沉沒，烏克蘭官員15日表示，艦上44歲指揮官庫普林因此陣亡。英國媒體報導，艦上大約500名官兵可能只有數十人倖存。

烏克蘭14日表示，「莫斯科號」（Moskva）被烏軍的「海王星」（Neptune）反艦巡弋飛彈攻擊後重創。俄羅斯當局15日說，莫斯科號因彈藥爆炸起火燃燒，其後在拖回港口途中經歷暴風雨沉沒。

「獨立報」（Independent）等英國媒體報導，烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashenko）15日在社群媒體Telegram發文指出，俄國海軍上校庫普林（Anton Kuprin）「在俄羅斯聯邦黑海艦隊前旗艦爆炸和失火過程中死亡」。他還說：「我們不會哀悼。」

俄羅斯宣稱，莫斯科號上的船員已獲得疏散。但有越來越多關於艦上死亡人數的臆測傳出。 俄羅斯前政治人物波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）認為，莫斯科號通常編制的510名船員中，只有58人在飛彈攻擊後存活。他是2014年在表決時唯一反對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）併吞克里米亞的國會議員，克里米亞原屬烏克蘭領土。

英國「衛報」（The Guardian）也說，一些西方報導暗示，估計有500名船員的莫斯科號沉沒時，只有數十人獲救。 俄羅斯官方尚未公布任何關於船員陣亡人數的消息，包括庫普林是否身亡。不僅如此，自接近2個月前烏克蘭戰爭開打以來，莫斯科並未公開證實許多俄國重要軍事人員陣亡的消息。

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