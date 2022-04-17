28歲台男留美「有好工作」拒回國服兵役　繳9萬逃過坐牢

▲台男留美「有好工作」拒回台服兵役。（示意圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄一名28歲陳姓男子大學畢業後，申請出國並到美國攻讀碩士，直到期限到期仍不肯回台服役，被高雄地檢署依妨害兵役罪嫌起訴。高雄地方法院審理案情，根據陳爸爸供詞「兒子在美國有好工作，已不打算回國」等語，依妨害兵役治罪條例判處其3個月，得易科罰金。

根據判決書指出，28歲陳男在22歲大學畢業時，申請出國到美國攻讀碩士，根據《役男出境處理辦法》規定，役男出境在國外就讀研究所碩士班，最高年齡以27歲為限，但他期限到期仍沒有回台，苓雅區公所2021年1、5及7月先後發函，催告他應返國接受徵兵義務，但直到體檢當日他都沒有現身。

全案移交高雄地檢署，檢方偵辦時陳男均未到案，陳爸爸則供稱「有告訴兒子要回台接受徵兵，但兒子在美國有好工作，說不打算回國」。檢方認為，陳男經核准出境，卻屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理，依違反《妨害兵役治罪條例》起訴，聲請逕以簡易判決處刑。

高雄地方法院簡易庭審理案情，認為陳男依求學之名申請出境，結果屆期後仍滯留國外不歸，未如期返國接受徵兵處理，經兵役行政單位催告仍不予理會，不僅妨害國家對兵役事務管理，還破壞國家對徵兵制度執行之公平性、損及潛在國防動員兵力，審酌後判處陳男3月徒刑，得易科罰金9萬元，全案可上訴。儘管如此，陳男日後回國，除非屆齡除役，否則一樣要服兵役。

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