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關懷包挨轟未即時發送　新北市：通知「居家照護」後24小時內

▲▼新北居家照護關懷箱。（圖／記者徐政璿攝）

▲新北居家照護關懷箱。（圖／記者徐政璿攝）

實習記者張鈞量／台北報導

疫情持續擴大，新北市啟動居家照護防疫政策、以關懷包提供物資給民眾，但卻遭三峽居家隔離的一家6口批評，被通知後遲遲未收到關懷包、治療用藥。對此，新北市副市長劉和然16日表示，關懷包收到的時間應是被通知居家照護後24小時、其內容物也經過專業分析、相關單位電話也都開放聯繫，「我們有時候蠻遺憾的」。衛生局長陳潤秋也表示，實際上該個案醫院有持續聯絡，他們也沒對醫院提出用藥要求。

劉和然受訪時解釋，「我們有時候蠻遺憾的」，其實第一線同仁非常用心的對待每位確診者，所以第一時間應直接跟相關單位聯絡，各區公所也都有居家關懷、居家照護的聯繫電話。

劉和然強調，針對這個個案，「其實裡面很多都是誤解、很多都是不實」。他強調，關懷包的處理是在接獲居家照護時、確診陽性時，醫院端首先會通知確診者確診消息，再傳到傳染病通報系統。

劉和然表示，進到系統後，系統會在確認案號後通知衛生署，新北市政府才會拿到資料，而這個資料還會再因安置地點如醫院、檢疫中心、居家隔離的不同分流，這段時間如何縮短「會再做補強」。

劉和然澄清，因此民眾常以為是確診後，24小時內就會收到關懷包，但實際上應是被通知居家照護後的24小時內，對此將加強宣導。

▲▼新北居家照護關懷箱。（圖／新北經發局提供）

▲新北市副市長劉和然強調，送關懷包是在通知居家照護後的24小時內，不是通知確診後。（圖／新北經發局提供）

針對批評關懷包的意見，劉和然不滿表示，關懷包的內容不是一個爆料、一個說法決定的，「像是有被問到要不要放血氧機」，但專業的醫師都知道，會用到血氧機的幾乎都是長輩、安置在醫院或檢疫中心，通常居家照護不會用到血氧機，「我們準備了五千多台，如果有需要，不會不放下去的」。

衛生局長陳潤秋也補充，關懷包並不代表防疫所需的全部物資，因此新北市也常呼籲民眾應自備溫度計，平時在家才能自我健康監測。針對三峽的個案，她也解釋，其實在收案以後，「我們的醫院都有跟他連絡，但他沒有提出他需要用藥的要求」。

▲▼新北居家照護關懷箱。（圖／新北經發局提供）

▲新北居家照護關懷箱內容物。（圖／新北經發局提供）

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