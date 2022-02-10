春節前就曾派員稽查嘉聯益宿舍防疫　侯友宜：應是放假在外接觸

記者杜冠霖／新北報導

新北市10日新增17例確診個案，分布於樹林14人、新店區2人、汐止區1人，其中，包括位於樹林的嘉聯益電子廠移工群聚14人，對於移工宿舍的防疫措施，新北市長侯友宜表示，春節前勞工局有派員稽查，當時沒有多大問題，春節期間因為外籍移工放假，可能在外面會有接觸，這些都在疫調當中。

侯友宜表示，電子廠在春節前才請勞工局稽查，當時沒有發現問題，春節期間因為外籍移工放假，可能在外面會有接觸，這部分會做好嚴格把關，宿舍現在都在做清消、所有外籍移工也都在隔離。

有關移工過年時期的足跡，新北衛生局長陳潤秋表示，有到部分賣場，好市多的部分已經發出2063封簡訊，希望收到簡訊的民眾到社區快篩站，或利用快篩試劑檢測。

陳潤秋指出，任何一個案例出來都會跟中央保持密切聯繫，像泰山檢疫中心就會收落地採檢的確診個案，這次移工因為人數較多，中央在集中檢疫所部分也有協助安排。

侯友宜上午受訪時表示，昨天連夜採檢1762人，共驗出14人陽性，大部分是外籍移工，因都待在移工宿舍，容易發生內部傳染，另外，樹林電子廠跟桃園廠等地方有所接觸，至於感染源仍在疫調中，新北會全力以赴守住疫情。

▼新北市長侯友宜。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）