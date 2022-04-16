15歲少女腎臟發炎　醫意外揪出她和網友「偷嚐禁果」後上癮

▲林男和未成年少女小方進行性交。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

花蓮一名15歲的國中女學生小方（化名）去年4月因腎臟發炎就醫，醫護人員一問之下發現她有過性行為，便通報社政單位，警方則調查發現，小方透過IG認識林男，2人交往後多次發生性行為，而林男不久前才犯未經許可攜帶刀械罪，法院判其有期徒刑1年1月。

根據判決書內容，小方去年2月在IG上認識林男，沒幾天後兩人就陷入熱戀，林男3月初到小方家約會，當天就發生性行為，3月中、3月底也多次在小方家發生關係，小方最後疑因頻繁性行為導致泌尿道感染引起腎臟發炎，醫護人員得知未成年的她曾有過性行為，就向社政單位通報。

檢察官依妨害性自主等案件對林男提起公訴，小方及母親則在開庭時替林男求情，小方母親說，「我願意原諒被告，因為他還年輕，希望法院給他輕判，因為他人生還有很長的路要走」，雙方達成和解。

不過林男不久前因他案到花蓮地院開庭時，竟帶了「手指虎」藏在背包裡，經過法庭大樓內X光機時被抓包，又多一條未經許可攜帶刀械罪。

花蓮地院法官認為，林男明知小方未滿16歲，竟無法克制情慾進行性行為，影響小方身心及人格健全發展，但考量其犯後態度良好，也和小方及小方母親達成和解，判刑1年1月。