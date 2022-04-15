解壓！小一新生人數增加　桃園青埔、青園及八德國小增班招生

▲青園國小第一期新建校舍工程預計2023年竣工後，青埔地區總量管制情形將有效紓解。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局15日表示，針對桃園青埔、八德兩地區因發展快速，吸引許多年輕人口移入，國小新生人數未受少子女化影響反而增加，致出現招生人數限額衍生許多小一生被迫到6-7公里外學區報名其他小學情形，考量家長反應熱絡，該局將針對青埔地區的青埔和青園國小、八德地區的八德國小，增班招生，以維護學生就學權益。

教育局表示，青埔國小及青園國小依校舍規模，2022學年度原規劃分別招收10班及2班，惟考量新生人數眾多，經慎重評估該地區民眾子女就學需求與為維護學生就學權益，協調兩校2022學年度1年級各增1班以為因應；經增班調整後，青埔國小招收11班暫無轉介學生、青園國小招收3班轉介人數亦大幅下降。

八德國小因八擴都市重劃與緊鄰捷運路線的影響，學區內學生人數逐年攀升，2022學年度設籍新生高達448人，校內老舊校舍整建工程於2021年竣工，為滿足學區內學生就近入學需求，八德國小將原規劃招收之11班規模擴增至14班，2022學年度將無轉介學生。另考量該地區未來持續發展，教育局同步規劃新設立仁德國小，目前刻正籌劃仁德國小籌備處，以期解決八德國小長期總量管制與超額轉介問題。

依據桃園市2022學年度新生造冊資料(統計至2022年3月4日)，新生人數預估為2萬3,450人，較去年新生人數增加370人。