　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

解壓！小一新生人數增加　桃園青埔、青園及八德國小增班招生

▲桃園青埔、青園及八德國小增班招生。

▲青園國小第一期新建校舍工程預計2023年竣工後，青埔地區總量管制情形將有效紓解。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局15日表示，針對桃園青埔、八德兩地區因發展快速，吸引許多年輕人口移入，國小新生人數未受少子女化影響反而增加，致出現招生人數限額衍生許多小一生被迫到6-7公里外學區報名其他小學情形，考量家長反應熱絡，該局將針對青埔地區的青埔和青園國小、八德地區的八德國小，增班招生，以維護學生就學權益。

教育局表示，青埔國小及青園國小依校舍規模，2022學年度原規劃分別招收10班及2班，惟考量新生人數眾多，經慎重評估該地區民眾子女就學需求與為維護學生就學權益，協調兩校2022學年度1年級各增1班以為因應；經增班調整後，青埔國小招收11班暫無轉介學生、青園國小招收3班轉介人數亦大幅下降。

八德國小因八擴都市重劃與緊鄰捷運路線的影響，學區內學生人數逐年攀升，2022學年度設籍新生高達448人，校內老舊校舍整建工程於2021年竣工，為滿足學區內學生就近入學需求，八德國小將原規劃招收之11班規模擴增至14班，2022學年度將無轉介學生。另考量該地區未來持續發展，教育局同步規劃新設立仁德國小，目前刻正籌劃仁德國小籌備處，以期解決八德國小長期總量管制與超額轉介問題。

依據桃園市2022學年度新生造冊資料(統計至2022年3月4日)，新生人數預估為2萬3,450人，較去年新生人數增加370人。

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／北市公布10張海量足跡　星聚點、錢櫃、男模會館、健身房
爆接任《全明星4》領隊　郭泓志當江宏傑面開嗆了
獨／貴婦畫家SOGO被絆倒破相！獲懲罰賠償366萬　慨嘆：好
快訊／高市府怒了！警高層疑確診個資被揭露　新聞局撂重話
阿兵哥3度摩鐵激戰國中女　傳訊：技術要加油
本土疫情延燒　412校停課名單一次看
藍營最美發言人力挺徐小可！留言打氣「說出所有父母的心聲」
快訊／北市大同分局2線2星警官確診　偵查隊全員快篩結果曝
刑事局23中高階警官調動！　名單曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園鑑輔會鑑定流程引爭議　市議員黃敬平為特教兒爭權益

解壓！小一新生人數增加　桃園青埔、青園及八德國小增班招生

雕刻家韓旭東個展　體現「新與變」雕刻藝術

優秀又有衝勁　立委莊瑞雄幫「安全帽」王宣貿掃街拜票

確診激增！桃園景福宮玄壇元帥聖誕　特別增加「驅瘟清淨法會」

黃偉哲推薦學甲優質釀酒高粱　台南領頭種植面積全國第一

民進黨市議員初選白熱化　朱明宏提告反擊陳皇宇

隨大甲媽遶境15年受款待　女台商回饋萬巒豬腳便當

桃園樂齡徵才媒合率逾八成　「銀髮延就院」提供客製化就業服務

「桃園新選風連線」砲轟美福清運跳票　公害賠償竟成回饋方案

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

小貨車過彎「棺材整副滑出」　掉路中超驚悚！後車全嚇歪

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

桃園鑑輔會鑑定流程引爭議　市議員黃敬平為特教兒爭權益

解壓！小一新生人數增加　桃園青埔、青園及八德國小增班招生

雕刻家韓旭東個展　體現「新與變」雕刻藝術

優秀又有衝勁　立委莊瑞雄幫「安全帽」王宣貿掃街拜票

確診激增！桃園景福宮玄壇元帥聖誕　特別增加「驅瘟清淨法會」

黃偉哲推薦學甲優質釀酒高粱　台南領頭種植面積全國第一

民進黨市議員初選白熱化　朱明宏提告反擊陳皇宇

隨大甲媽遶境15年受款待　女台商回饋萬巒豬腳便當

桃園樂齡徵才媒合率逾八成　「銀髮延就院」提供客製化就業服務

「桃園新選風連線」砲轟美福清運跳票　公害賠償竟成回饋方案

Google宣布緊急更新檔　防堵電腦版Chrome漏洞

江少慶2.2局最慘一役　失9分皆非責失悲情寫紀錄

《2022媒體大決戰》廣告論壇揭流量密碼　新數位思維引領趨勢

快訊／北市公布10張海量足跡　又見男模會館、禮服店

林育庭大秀MVP威能　末節爆發領軍國泰8連勝

俄軍痛失「黑海艦隊」旗艦　佔領敖德薩變得非常困難

肚子常不舒服？營養師教「便秘、拉肚子、愛放屁」3大飲食改善法

李宗賢單局3失誤釀禍退場　丘總抗議三呎線未果

長榮國際設「策略諮詢委員會」讓張家兄弟共商大事　尊榮條款是援例辦理　

住捷絲旅台南十鼓館每人2500有找　享最新A5和牛火鍋吃到飽、附早餐

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

地方熱門新聞

彰化和美高中(國中)緊急公布　4/15禁止到校採線上教學

大甲媽遶境爆確診足跡　顏清標：媽祖攏會化解

為父參戰！韓國瑜戰友女兒登記議員初選

建商豪氣捐千萬助學金　助清寒學子翻轉人生

桃園購物節「壓軸抽」好宅　幸運得主揭曉

中橫便道17.2K搶修　拚合歡山花季前先行通車

新竹確診男進香雲林留足跡　曾走三宮廟

新任波蘭處長高則叡　拜會鄭文燦

永康警守護治安贈「黑關公

保險套藏安毒露餡送辦

苗栗+1確診　頭份及竹南3足跡曝

台中市府有文昌位　坐過後考律師、司法官都上榜

公害賠償成回饋　桃園環保局聲明：沒吃案

清明祭祖以功代金台南響應3年最高

更多熱門

相關新聞

桃園青埔里鄰重新劃分　影響孩童受教權

桃園青埔里鄰重新劃分　影響孩童受教權

桃園青埔高鐵特區發展快速，人口不斷增加，區內屬於大園區的橫峰里在上(3)月1日開始，劃分為橫峰、青峰及青山3個里；而屬於中壢區的洽溪里則劃分為洽溪與青溪2個里；然，徐姓家長11日指出，因里鄰重新劃分後，他原劃入青埔國小學區，卻被改劃至只能招收60名學生青園國小，導致約150名學生被迫到6-7公里外學區報名其他小學。

青埔國際雙語學風熱　吸菁英家庭搶進

青埔國際雙語學風熱　吸菁英家庭搶進

古早洗手台「有後背包」　因這原因每個人自動節水

古早洗手台「有後背包」　因這原因每個人自動節水

桃園藍營3立委　關切青園國小寄居上課

桃園藍營3立委　關切青園國小寄居上課

後疫時代理財術　買好房可攻可守

後疫時代理財術　買好房可攻可守

關鍵字：

桃園青埔國小青園國小八德國小增班招生

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒不遠了？　專家給答案

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

快訊／徐小可直播爆哭！阿Ben「我們為什麼不能說實話」

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

《全明星》粿粿懷孕上圍激增！

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面