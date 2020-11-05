青園國小學生「寄居」國中　藍營3立委關切青埔特區怪狀

▲桃園藍營立委關切青園國小寄居上課。（圖／萬美玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市立委萬美玲、呂玉玲、魯明哲3人，5日由教育部次長蔡清華等相關單位官員陪同，抵桃園青埔國中關切「寄居」在該校上課的青園國小學生。萬美玲說，青埔地區人口激增，學生就學需求增加，市府於區內設置青園國小，但校舍建設零進度，今年招生的首屆2班、58名學生，只好借用青埔國中的教室上課。

萬美玲說，由於國小學生上下課時間和國中生不同，對青埔國中教學產生干擾，且因青埔國中也有增班的需求，因此僅將教室借給青埔國小2年，在身為國門之都的桃園，也是鄭文燦市長大力發展的青埔特區裡，竟然會發生學校寄居的狀況，萬美玲要求教育部正視這個問題。



目前青園國小建校總經費需9億，由於青埔國中僅借教室2年，目前是立法院教育與文化委員會召委的萬美玲，要求教育部和國教署盡快協助桃園市教育局，補助5億經費，在民國2022年時完成第一期校舍工程；而青埔國中也提出圖書館的建設需求，在萬美玲的協調下，國教署彭署長現場同意補助400萬。

下午考察成員前往桃園區龍山國小，召委萬美玲說，龍山國小第二期校舍改建工程已經在全體師生殷切盼望下，苦等三年多遲遲沒有音訊，原因是所需經費龐大，市府一直無法編列這筆預算。包括教育部蔡清華次長、國教署彭富源署長、體育署王水文副署長、桃園市教育局長林明裕均陪同考察。

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