初選民調日期進入倒數　立委吳思瑤陪朱明宏向南關線鄉親請託支持

▲立委吳思瑤（右）陪同朱明宏（左）乘吉普車掃街，向歸仁、仁德、關廟、龍崎區的鄉親揮手拜託，台南鄉親支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距民進黨台南市議員4月18～24日初選民調日期已進入倒數階段，立委吳思瑤9日下午特南下台南，為林宜瑾子弟兵永康區市議員參選人朱正軒及歸仁、仁德、關廟、龍崎區市議員參選人朱明宏站台車掃，車輛所到之處皆受到鄉親的熱烈回應。

立委吳思瑤表示，朱正軒及朱明宏的優秀不用多說，在地鄉親一定都知道，朱正軒從成大求學時期就開始接受訓練，從擔任林宜瑾團隊執行長，在基層深耕，之後又到黃偉哲市長競選團隊輔選，又進入市府擔任市長秘書，不僅經驗豐富，歷練也是一等一。而朱明宏長期擔任林宜瑾團隊的特別助理，發揮了歸仁在地子弟的優勢，新豐區的大小事都非常了解，有豐富的服務經驗，為了地方建設也常常陪同林宜瑾至立法院開會。

▲在車隊掃街出發前，立委吳思瑤（右）為朱明宏（左）加油打氣。

吳思瑤說，他們兩位的參選代表了民進黨內資深幕僚世代的崛起，也證明她的好姊妹林宜瑾團隊所培養出的年輕人，都是擁有完整歷練及超強戰力，期盼台南永康區及歸仁、仁德、關廟、龍崎區的鄉親能給這兩位新人機會，讓他們能順利通過初選、迎向大選、前進議會，擴大立法委員林宜瑾服務團隊的量能，吳思瑤強調「拜託台南鄉親，信任林宜瑾、唯一支持朱正軒，肯定林宜瑾、唯一支持朱明宏。」

歸仁、仁德、關廟、龍崎區市議員參選人朱明宏表示，之前到立法院和林宜瑾委員爭取地方建設時都經常遇到吳思瑤委員，他也曾向吳思瑤委員請益過許多問題，朱明宏強調，吳思瑤委員及林宜瑾委員兩位的問政風格及服務態度，都是他在從政路上學習的對象，他未來也會學習兩位委員的優點，為新豐區爭取更多的建設，也期盼鄉親能在4月18～24日接到電話民調時說出「唯一支持朱明宏」，讓他有機會為地方做更多的服務。