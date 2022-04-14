春天也有楓紅！福壽山農場遊客大呼賺到　副場長：美景延續到5月

▲由於近日山間早晚氣溫仍低，福壽山農場園區內楓葉紛紛轉紅。（圖／福壽山農場提供，許釗滂攝影）

記者白珈陽／台中報導

紅楓不只秋天專屬！以秋楓聞名全台的福壽山農場，由於近日山間早晚氣溫仍低，讓園區內的楓葉紛紛轉紅，遊客不僅讚嘆此前美景，對於可在4月間欣賞美麗楓紅、如同時序錯亂一般，更大呼「賺到了！」。福壽山農場副場長王仁助表示，農場秋天賞楓往往人潮擁擠，現在旅遊品質極佳，沐浴花香聆聽鳥語，隨著光影在葉片間變幻，美景預計可延續到5月上旬。

王仁助表示，楓葉原本在冬天飄落，光禿禿的枝椏隨著天氣變暖，慢慢吐出新芽，剛冒出頭時是鮮豔的紅色，隨著葉子愈長愈大，顏色也跟著轉變，漸漸褪去紅色，紅黃、黃綠，而紅榨楓、掌葉楓原本就是春天變紅。

專業攝影師許釗滂，透過鏡頭捕捉近日福壽山楓葉美景，他說，福壽山現在的楓紅不亞於秋天，「紅配綠真美，房間還很好訂，還在等什麼現在就出發」，此時也是賞楓紅最佳季節。

至於楓葉為何會在此時變紅？王仁助解釋，楓葉中存在很多不一樣的色素如葉綠素、花青素、胡蘿蔔素等，分別會呈現出綠色、紅色及黃色，隨著季節更替植物本身會產生變化，由於目前福壽山上早晚溫度仍低，對葉子中花青素的合成有利，而花青素在偏酸性環境下就會呈紅色。隨著溫度逐漸升高，花青素合成越來越少，葉綠素則逐漸增加，到了夏天就出現綠色了，秋天則正好相反。

▲▼ 王仁助說，目前福壽山上早晚溫度仍低，對葉子中花青素的合成有利，而花青素在偏酸性環境下就會呈紅色，蔚為一片美景。（圖／福壽山農場提供，許釗滂攝影）