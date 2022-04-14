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穩聊女同事！暈船哥告白「卻被打槍」　網見1句話傻眼：太穩了吧

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝） 

▲原PO和女同事穩聊3年。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友發文表示，他和公司女同事都單身3年，而在這期間，雙方一直維持「穩聊」關係，只是最近，他卻驚覺自己「越聊越暈」，最後忍不住攤牌，問對方要不要和他交往？女同事聞言，便委婉拒絕，希望雙方能繼續穩聊就好。男網友的悲情文章曝光後，卻讓底下一票網友吃驚表示，到底是怎麼穩聊3年的？

這名網友在Dcard上，以「拜託別跟男生穩聊，我真的暈爆」為題發文，提到他和女同事已經穩聊3年，兩人過往的相處模式，一直都是女生主動約他出去，且最一開始，也是對方開口向他要LINE。

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原PO表示，兩人穩聊滿一年時，就有好友問他為何不和女同事交往，當時他還心想兩人就只是朋友而已；怎料，現在的他卻驚覺自己「暈到炸裂」，最後忍不住告白，問女同事要不要和他在一起？

女同事得知原PO心意後，委婉拒絕，反問是否能繼續維持穩聊關係就好？並想收原PO當乾弟弟。對此，原PO內心相當崩潰，不知道該如何回覆對方，並悲情勸世，真的不要跟男生穩聊！

▲　冷戰,情侶吵架,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女同事委婉拒絕原PO。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，也被轉貼至Dcard粉專，底下一票網友都對「穩聊3年」感到訝異，「1年都沒動作就很厲害了，還3年」、「好奇到底聊什麼可以聊3年」、「我3個月都快受不了了，你還3年」、「3年？太強了吧」、「怎麼講3年的？不會沒話題嗎」。甚至還有女網友出言請教，「穩聊超過1年的高手們怎麼做到的？」

此外，也有不少網友認為，兩人或許本來有機會在一起，但曖昧的情愫終究會隨著時間變淡，現在已錯失緣分，「我只能說你錯過時機，也許對方一開始還對你有感覺，現在早就把你當作朋友」、「男女交往3個月定勝負，你都3年了還想告白啊」、「通常3個月沒進展就是沒戲，給你參考」、「我覺得第1年可能女方在等你的主動，第2、3年女方已經無感了，還是聊天就好了」。

而該則貼文也釣出網紅聞氫哥幽默回應，「公務員都沒你穩，真是穩如泰山！」話題引發討論。

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