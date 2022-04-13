李秉穎傳接指揮官後赴民進黨報告　蔡英文感謝他2年來扮重要角色

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文以視訊方式參與中常會。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

衛福部長陳時中13日傳出7月投入年底選戰，可能由立委邱泰源接掌部長，而傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎接任指揮官。在此訊傳出後，李秉穎下午赴民進黨以「新冠病毒防疫」為題報告。黨主席蔡英文在聽取報告後表示，感謝李秉穎在這兩年疫情期間，都協助政府做各項決策，更重要的是，也在社會溝通上扮演重要的角色。

陳時中在13日傳出7月投入年底選戰，而可能由立委邱泰源接掌部長，而傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎接任指揮官。不過，相關訊息都未得到證實，陳時中上午受訪時也未給予明確答覆。

不過，李秉穎下午就赴民進黨以「新冠病毒防疫」為題進行專案報告。蔡英文在聽取報告後表示，現階段的防疫目標是「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」，防疫策略則是持續以「減災」為目標，進行有效的疫情控管

蔡英文說，依據過去兩年的防疫經驗，我們建立「新台灣模式」，未來我們也會透過積極防疫、穩健開放，來兼顧國家經濟發展與國民正常生活。

蔡英文說，為了降低死亡和重症的發生，我們要持續提高疫苗覆蓋率，也要鼓勵民眾與長輩們打滿三劑疫苗，更重要的是要保存醫療量能，包括快篩試劑、抗病毒藥物等整備，維持醫療體系的穩健運作。

蔡英文說，這一點，剛才李醫師也一再強調，比較年長的國民，疫苗必須要達到一定的覆蓋率，這個是我們在這個階段非常重要的挑戰。

面對下一階段的疫情，蔡英文說，要請全體國民相信政府，積極配合各項防疫措施，一起努力，團結防疫，守護台灣。最後，蔡英文感謝李秉穎在這兩年疫情期間，都協助政府做各項決策，更重要的是，也在社會溝通上扮演重要的角色。