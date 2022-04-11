超強！合歡所米克斯「多多」深夜攻頂　帶領員警救登山客

▲米克斯「多多」帶路，員警則循著多多頸上的鈴鐺聲前進，一路上山搜尋。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮合歡派出所日前晚間接獲報案，有一行9人之登山隊因遇到突發狀況，隊中有名女生體力不支且有失溫之虞，請求警方協助。當天夜裡合歡派出所神犬「多多」即發揮驚人嗅覺及夜視能力，協助主人成功救護登山客，居功厥偉。

當天晚間合歡派出所獲報後，統合了許多已知訊息：失溫屬於急迫情形無法待援、救難主力部隊消防局集結後上山已是2小時後、合歡北峰屬於中低難度之步道、再加上合歡所員警熟悉這條步道，且登山隊內無人員扭傷、骨折等亟需專業固定擔架來搬運，綜合這些因素考量，合歡所員警決定先行入山搜救，以確保受困人員無生命危險。

合歡所副所長阮漢魁、警員林奕福立即攜帶熱水瓶、巧克力、牛肉乾及頭燈等物品，出發前並向消防局報告，加入「消防搜救群組」，隨時報告搜救進度，並接受119指揮下一步行動。

考量當時已是深夜，合歡警在出發前特地帶上所內飼養的米克斯多多一起行動，由多多帶路，2警則循著多多頸上的鈴鐺聲前進，一路上山，最終在1.0K遇上精疲力盡的登山隊伍，員警立即提供熱水供他們飲用驅寒保暖，並給予巧克力、牛肉乾以恢復體力。

▲最終在合歡北峰1公里處找到精疲力盡的登山隊伍。

後經得知，這支9人登山隊原本是進行合歡北峰→合歡西峰→下切華岡之路徑，他們於清晨5時入山，原本時間充裕可以順利完成整趟攻頂之舉，卻未料下華岡時，遇到合歡溪暴漲之突發狀況，慶幸的是他們並沒有涉險渡溪，而是沿原路折返。但卻苦了這支年輕的登山隊，他們還得再度爬上海拔700公尺的峻嶺回到西峰岔路口，再登上3.2K及2.5K的大魔王險峻陡坡才能回到北峰，再慢慢走下2K才能回到登山口。

▲「多多」是隻忠心的米克斯，平常每日會隨員警進行跑步體能訓練，果然這次發揮了驚人的夜視能力，帶領員警走上正確之步徑，完成救援的使命。

合歡派出所員警表示，這次參與搜救的多多，是忠心的米克斯，平常每日會隨員警進行2.8K的跑步體能訓練，有時也會去爬北峰、西峰、卯木山、羊頭山、畢祿山等熱門步道，合歡警就是希望牠能留下氣味，也能多聞聞登山客走過步徑的味道，期望有朝一日能派上用場，果然，這晚多多發揮了高於人類5倍的夜視能力，不僅帶領搜救員警走上正確之步徑，也能充當於員警的深夜之眼，保護了主人的安全。