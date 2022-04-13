毛帽哥「胖虎式開唱」驚動警！永和人忍3年崩潰：拜託放過我們

▲家裡附近有駐唱男瘋狂破音，讓原PO超抓狂！（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

網搜小組／閔文昱報導

不少人喜歡透過唱歌來宣洩壓力，但如果吵到人恐怕就會遭來白眼。一名住在永和的網友表示，他家樓下的路口每周都會有一名毛帽哥固定來開唱，但歌聲實在難以恭維，即使戴著耳塞還是難擋誇張的破音攻勢，讓他聽了3年後終於忍不住求饒，「放過我們，拜託拜託。」引發不少關注。對此，當地警方也出面回應了。

一名網友在臉書社團「我是永和人」發文表示，他們家對面的路口，有一名毛帽男固定會在星期二或是其他平日前來駐唱，歌聲都會傳到他們家的大樓裡，不過毛帽男唱歌時卻經常破音，讓他忍不住抱怨，「3年了，整整忍你3年了，你一直一直一直破音，超級超級難聽，求求你，放過我們。」

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▲原PO發文求饒，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

原PO指出，他住在低樓層，但就連住在10幾樓的哥哥也能聽到毛帽男的歌聲，反而1樓因為有車聲蓋過，所以歌聲較不明顯，「上面全是你的破音，我知道賺錢辛苦，所以一直戴著耳塞，放過我們，拜託拜託。」

文章曝光後，馬上吸引許多網友關注，紛紛笑稱「都練三年了，也應該要有進步才對⋯」、「你下去唱『煎熬』跟他拼了，太不講武德了」、「雖然覺得你很可憐（又辛苦），這種噪音真的很惱人，但嘴角還是忍不住失守了」，其中，也有附近住戶附和，「謝謝原PO講出我們的心聲！斜對角五樓真心不堪其擾」、「感謝原po發聲，我已抄下派出所電話，下次再唱大家就一起檢舉吧，我也已經受夠了！」

永和分局得和派出所則在留言區回應，「有關網友反映情事，本所派員至現場查看未發現，目前也未接獲相關民眾前來報案，若需警方協助請與本所聯繫，我們將派員協助，得和派出所關心您。」

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