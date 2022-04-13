　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

毛帽哥「胖虎式開唱」驚動警！永和人忍3年崩潰：拜託放過我們

 ▲家裡附近有駐唱男瘋狂破音，讓原PO超抓狂！（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

▲家裡附近有駐唱男瘋狂破音，讓原PO超抓狂！（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

網搜小組／閔文昱報導

不少人喜歡透過唱歌來宣洩壓力，但如果吵到人恐怕就會遭來白眼。一名住在永和的網友表示，他家樓下的路口每周都會有一名毛帽哥固定來開唱，但歌聲實在難以恭維，即使戴著耳塞還是難擋誇張的破音攻勢，讓他聽了3年後終於忍不住求饒，「放過我們，拜託拜託。」引發不少關注。對此，當地警方也出面回應了。

一名網友在臉書社團「我是永和人」發文表示，他們家對面的路口，有一名毛帽男固定會在星期二或是其他平日前來駐唱，歌聲都會傳到他們家的大樓裡，不過毛帽男唱歌時卻經常破音，讓他忍不住抱怨，「3年了，整整忍你3年了，你一直一直一直破音，超級超級難聽，求求你，放過我們。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO發文求饒，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

▲原PO發文求饒，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

原PO指出，他住在低樓層，但就連住在10幾樓的哥哥也能聽到毛帽男的歌聲，反而1樓因為有車聲蓋過，所以歌聲較不明顯，「上面全是你的破音，我知道賺錢辛苦，所以一直戴著耳塞，放過我們，拜託拜託。」

文章曝光後，馬上吸引許多網友關注，紛紛笑稱「都練三年了，也應該要有進步才對⋯」、「你下去唱『煎熬』跟他拼了，太不講武德了」、「雖然覺得你很可憐（又辛苦），這種噪音真的很惱人，但嘴角還是忍不住失守了」，其中，也有附近住戶附和，「謝謝原PO講出我們的心聲！斜對角五樓真心不堪其擾」、「感謝原po發聲，我已抄下派出所電話，下次再唱大家就一起檢舉吧，我也已經受夠了！」

永和分局得和派出所則在留言區回應，「有關網友反映情事，本所派員至現場查看未發現，目前也未接獲相關民眾前來報案，若需警方協助請與本所聯繫，我們將派員協助，得和派出所關心您。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「快篩國家隊」成軍每月產300萬劑↑　供應商：今起由政府分配

毛帽哥「胖虎式開唱」驚動警！永和人忍3年崩潰：拜託放過我們

北市將廣發家用快篩！黃珊珊曝「防疫3策略」：每天千例就快發生

本土+551例「防疫假怎申請？」5大措施應對報酬一次看！6狀況無薪

基隆男居隔「騎車買飲料」被抓　偷跑喝一杯代價20萬

女兒出生2個月…健保卡大頭竟成「大叔巨嬰」　網笑翻：後勁好強

台北1國小生確診送加護病房　家長爆「無人知道」：學校封鎖消息？

有「這6種眉相」超衰！命理師：中1個快就醫　個性極端犯大錯

嘉藥社工x偏鄉青少年　體驗「脫魯人生財商營3.5」

疫情延燒18縣市、274所園校　本土生單日確診+88再創新高

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！　上傳前早知情：以為別人看不出來

林志穎辣妻跳舞拍片遭酸「不上班？」　陳若儀犀利反擊被讚爆

汽車突左切！騎士按喇叭提醒　駕駛比中指酸：難怪你送外送

駕駛釀糾紛拒攔查還衝撞警　蛇行逃逸後再撞貨車人卡住

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

「快篩國家隊」成軍每月產300萬劑↑　供應商：今起由政府分配

毛帽哥「胖虎式開唱」驚動警！永和人忍3年崩潰：拜託放過我們

北市將廣發家用快篩！黃珊珊曝「防疫3策略」：每天千例就快發生

本土+551例「防疫假怎申請？」5大措施應對報酬一次看！6狀況無薪

基隆男居隔「騎車買飲料」被抓　偷跑喝一杯代價20萬

女兒出生2個月…健保卡大頭竟成「大叔巨嬰」　網笑翻：後勁好強

台北1國小生確診送加護病房　家長爆「無人知道」：學校封鎖消息？

有「這6種眉相」超衰！命理師：中1個快就醫　個性極端犯大錯

嘉藥社工x偏鄉青少年　體驗「脫魯人生財商營3.5」

疫情延燒18縣市、274所園校　本土生單日確診+88再創新高

烏克蘭情報局：俄羅斯會「恐攻自己領土」　複製普丁摧毀車臣歷史

潘威倫叩關生涯3萬球　對決樂天洋投狂威

「快篩國家隊」成軍每月產300萬劑↑　供應商：今起由政府分配

死守馬力波48天！烏克蘭海陸兵投降了　曝部隊慘況：我們別無選擇

陳冠全、溫立煌拉肚子吊點滴　領航猿苦吞6連敗

毛帽哥「胖虎式開唱」驚動警！永和人忍3年崩潰：拜託放過我們

元宇宙是趨勢還是泡沫？　6大特徵揭示人類的未來

加入「快篩國家隊」快速生產　國防部證實：官兵將依需求進駐

女星出道20年「堅持不拍吻戲」被封純潔女神！　親揭原因網跪了

IKEA怎麼念？　瑞典議員指定YouTuber解答：不會被中國收買的那種

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

生活熱門新聞

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

50嵐「最頂品項」曝　網：想接管子送到家

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

北市將廣發家用快篩！黃珊珊曝防疫3策略

台北1國小生確診　家長質疑封鎖消息

防疫假怎申請？5大措施應對報酬一次看

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

本土Omicron燒！2大症狀佔一半

門把沒得掛！外送員「1招神解」千人跪了

快訊／台中+26　2美國學校家人確診全校停課

桃市+53個案　21處足跡曝光

明晚變天　鋒面到驟降8°C迎雨

快訊／網傳南彰化有醫護確診！　衛生局證實了

女兒出生2個月　健保卡變大叔臉

更多熱門

相關新聞

永和指標豪宅總算翻身　他持有5年轉手賺逾700萬

永和指標豪宅總算翻身　他持有5年轉手賺逾700萬

去年受台商回流等影響，房市買氣火熱，也衝高不少區域的價格。過去屢傳賠售的永和豪宅「吉美一品」，20樓戶去年9月以總價7000萬元成交，創下社區新高，也是整個永和區房價次高的社區。實價登錄揭露，該戶2016年入手時總價為5968萬元，也就是該戶持有近5年後，扣除多買一車位320萬元，仍獲利712萬元。

想繞過違停小黃　女騎士慘遭「夾擊」

想繞過違停小黃　女騎士慘遭「夾擊」

快訊／永和民宅火警「焦煙狂竄」！1男燒燙傷送醫

快訊／永和民宅火警「焦煙狂竄」！1男燒燙傷送醫

「新北永和」巷子藏盡各種美食！

「新北永和」巷子藏盡各種美食！

台職籃型男主播　超爆笑嗓音炸裂

台職籃型男主播　超爆笑嗓音炸裂

關鍵字：

永和胖虎破音

讀者迴響

熱門新聞

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

貸款戶注意！　央行總裁明示「貨幣政策將朝向緊縮」

電擊GG救早洩　40秒快槍俠持久7倍嗨翻

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

50嵐「最頂品項」曝　網：想接管子送到家

張安樂交保笑：先醜化羞辱我們

尪死「房子被公婆賣掉」人妻索賠…結局慘

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

即／高雄某國中1學生確診　有外地旅遊史

新婚1個月準備當爸　24歲外送員車禍亡

花100轉大型扭蛋　掉出活體橘貓

獨／28歲工人3劣勢勇買特斯拉　衝動原因曝光

更多

最夯影音

更多
劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！
延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面