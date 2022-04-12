快訊／張安樂應訊4小時30萬交保　攜女走出大笑「先醜化羞辱我們」

▲張安樂12日應訊4小時，最終檢方諭知其30萬元交保。（圖／記者唐詠絮攝）

記者趙蔡州、唐詠絮／彰化報導，

統促黨總裁「白狼」張安樂被指控，9日帶人硬闖大甲媽祖繞境管制區「搶轎」，他12日下午5時許與乾女兒李家葳前往彰化地檢署到案說明，先由刑大進行警詢，再由檢方複訊，總共經4小時訊問後，檢方晚間10時許諭知其30萬元交保。

張安樂走出彰化地檢署，接受媒體訪問時指出，檢察官其實受到很大的壓力，因為事實上那一天警察暴力，甚至一度在鏡頭前大笑，說出自己交保的金額，「我們馬上會對他們提告，所以就先醜化我們、先羞辱我們」、「沒辦法，檢察官受到很大壓力，才罰我30萬元，我可以理解」。

張安樂也反控警方，畫面顯示都是無辜的老百姓被打，比美國白人警察打黑人還要狠，要求警方把當天的影片全部公開，馬上就能知道是誰先動手、誰先使用暴力。

▲張安樂要求警方把當天的衝突影片全部公開，接受公評。（圖／記者唐詠絮攝）

張安樂和李家葳12日下午在複訊前就說，他和統促黨同事往年都是穿著政黨背心參加活動、扛轎，但今年新任彰化警分局長王國峯「想拍上面的馬屁」，拿防疫總指揮官的身分要求「把背心脫掉才可以扛轎」，為何去年可以、今年為何不行，成為衝突引爆點。

至於被指控率眾鬧事，他立刻反控「今天利用公權力組織犯罪、帶眾鬧事的是王國峯」，強調若王國峯不下令，警察哪敢動手、怎會有暴力事件，當時他還在與王國峯理論，警方一邊就開始動手，「我們如果做錯了，你打我沒話說，但是他們先動手的，非常暴力來鎮壓群眾」。

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