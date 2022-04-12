「死守馬力波47天」部隊遭重創　俄羅斯聲稱：42人投降、50人陣亡

▲死守馬力波（Mariupol）47天的「陸戰隊36旅」，傳出遭到俄軍重創。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

發布訣別電文的馬力波（Mariupo）的守軍「陸戰隊36旅」，經歷47天的守城戰，傳出在12日遭到俄軍重創，有42人繳械投降、50人陣亡。相關消息，僅由俄羅斯國防部方面宣稱，詳情尚未獲得烏克蘭或其他方面情報證實。

根據土耳其媒體《阿納多盧通訊社》（Anadolu Agency）報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）指出，大約100兵力的烏軍部隊，駕駛裝甲車從鋼鐵廠試圖向北逃出被圍的城市，最後因遭受炮擊與空襲而失敗。

科納申科夫表示，結果造成42人投降、50人陣亡、3輛坦克、5輛裝甲車、7輛汽車被毀。

烏克蘭海軍陸戰隊36旅11日在臉書專頁發表「訣別電文」指出，戰爭2月24日開打以來，海陸36旅就一直保衛著馬力波，到4月11日已過了47天，期間遭俄軍大炮、坦克、單兵武器狂轟猛炸，海陸36旅仍堅守了下來，執行一切「原本以為不可能完成」的任務。

電文強調，「今天可能就是最後一場戰鬥，海陸36旅最後的機會是和俄軍進行肉搏戰，結局只有戰死或被俘，親愛的烏克蘭人民，我不知道接下來會發生什麼，但我懇求你們用一句好話記住海軍陸戰隊，無論事情如何發展，不要批評海軍陸戰隊。」

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