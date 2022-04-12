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「台積電10年後不一定仍風光」！名醫直球點出：年輕人問題在這

高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲台大是許多學子夢昧以求的學校。（圖／ETtoday資料照）

文／沈政男／精神科醫師

【十年後不一定台積電仍然風光】

又到了大考與選填志願的季節，這個主題我每年都寫，也曾經幫忙好多同學分析生涯抉擇，可說百寫不厭。

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因為，好希望年輕人都能找到自己的夢幻生涯，三十年後跟我一樣，五十歲不會對十五歲時的選擇感到後悔。

今年繁星錄取分數，說是台大電機超越來台大醫學，歹勢，哥要提醒一句：十年後，當你畢業入行了，台積電依然像今天這麼風光嗎？須知二、三十年前，我們買股票都買聯電。

生涯抉擇有好幾個步驟，其中之一就是了解未來的就業市場。要怎麼了解？多看該行業相關資料與評論，找該行業學長姐聊一聊，或者直接到該行業看一看。十年、二十年後的台灣經濟將是如何？兩岸與國際局勢呢？那時台灣消費者需要什麼樣的產品與服務？或者你要往國外發展？

我在高一升高二，自己決定要當醫生，而且要當精神科醫生，因為：一、小時候窮怕了，長大不想再過苦日子。二、賺到四、五十歲，有了積蓄，應該就夠用，可以脫離物質束縛，做自己想做的事。三、很膽小，不敢幫人打針開刀，還好有精神科這一科。四、讀了佛洛伊德，對精神領域產生了興趣。

當然，以我高二在台中一中模擬考的校排，考上醫學系應該是沒有問題，於是我做了這樣的設定。不選理工的另一個理由是，我知道自己的數學不是最好，事實上高二開始就感到有些吃力，因此不會去戳自己的弱點。數學以外，其他都是最好。我有一度，因為念了好多人文思想書籍，想選社會組，後來想想還是算了，以後自己讀就好。

第一次聯考，差了幾分沒考上任何醫學系，於是自己決定重考。當時父親剛剛過世，媽媽也不懂這些，只有自己能做決定。本來有些猶豫，因為家裡存款只剩八萬元，後來看到補習班開設台大醫科保證班，免學費，於是馬上報名了。

第二年，果然考上了。同補習班，有一位女同學應屆考上陽明醫學系，竟然重考，就為了拚台大。三十年過去了，我想問一句：現在回想，有差嗎？當年有必要重考嗎？

我重考時的設定，就是考上醫學系，任何一所都可以，沒想到矇到了最大顆的蘋果。

繁星已經結束了，接下來有學測，再來有指考還是什麼新制度，然後呢？你可以重考，可以轉系轉校，也可以研究所轉科，或者出國念不同科系，總之，還有好多機會讓你重新考慮現在的生涯抉擇，而如果想要轉變，機會多的是。

切莫為了想要趕快去過開心的日子，每天躺平，能坐就不站，然後隨隨便便選了個校系，就去讀了，然後畢業了，工作了，轉眼過了二、三十年，五十歲了，回去參加「三十重聚」，看到老同學的生涯發展，才慨然升起無限感慨：我當年如果重考，該有多好？

事實上當年好幾位同學，如果重考，也考得上醫學系，但他們就是去讀了別的科系了。你說他們對那些科系有興趣嗎？

就只是不想再辛苦一年罷了。

當然現在年輕人普遍的問題是，不曉得自己想念什麼科系，而癥結有幾個：爸媽照顧與干涉太多，自己不夠認識自己，對人生還沒產生熱情。

對人生的熱情如果出來，你就會知道該找到什麼工具，幫自己來追尋夢想。認識自己是一生的功課，從小就要開始三省吾身。至於爸媽的影響，必須趕緊斷奶。

興趣、性向與志向是這樣，必須用腦科學眼光來面對，也就是：能夠讓你腦部多巴胺區域大量高度活化的事情，才能自動自發、長長久久！而那樣的事情，通常就是能夠立即得到有形無形回饋的事情。

也就是你最擅長的事情。幾個層面：智能、性格、人際。智能包括數理、語文、體育、藝術與社交。性格五因子請自行查閱網路，至少要知道自己喜不喜歡跟人相處。至於人際，在工商社會對生涯發展尤其重要。

上述幾個問題都想通以後，你就會知道自己想念什麼學校與科系。我曾經遇過高中同學，認為自己數學不錯，家長也這麼認為，但到了大學，竟然微積分被當了。也有同學，上了研究所以後千挑萬選，找了一個指導老師，一年後再遇到這位同學，嘿，竟然已經換了指導老師，這是什麼回事？是老師的問題，還是學生的問題？

至於選校的問題，說真的，那時我如果考上隨便一家醫學系，都可以接受，因為我習慣自修，如果老師沒教到，我自己也會找來學習。事實證明，我在大學時代很少上課，都是念自己的書。

然而，念台大，讓我認識好多英雄豪傑，也有機會到台北看看，還有美麗開闊的校園，留下美好的青春回憶。

我的兩位小外甥女，都正在念台大，她們顯然就是選校重於選系，喜歡那樣的校園生活與學風。

我最近才知道，原來我弟弟當年對於沒能考上台大、讀台大，一直耿耿於懷！

當然，哥不是叫你一定要念台大，而是如果有機會，台大值得一念！

我後來到陽明交大念博士班，發現這裡的師生也很優秀，學風也相當平衡，有活潑也有踏實，如今醫學更與科技合併，如虎添翼，如果你要念自然組，這裡是很好的選擇。

其他學校，我就沒那麼熟悉了，要靠你自己前往認識。是這樣：可以先去旁聽，或者跟系上的老師聯絡，知道人家是在教什麼。

十年、二十年後的台灣，大概就是一個超高齡社會，個人主義盛行，社會價值越來越多元，經濟活動也越來越豐富，只要你能滿足人們某方面的需求，就一定會有市場價格。

學歷其實只是一個養成過程，在未來台灣，實力還是最重要，問題是實力比學歷更困難，大部分人也只能先進學校蹲一蹲。

學歷可以讓實力升級，而如果你還不清楚自己的實力，學歷也可以幫忙。當然拿學歷要花時間，很多時候那些制式的修課與考試是浪費時間，這就要看你怎麼念大學了。

如果念了以後，發現真的不能接受，那就從頭再來！年輕人浪費個幾年尋找自己的生涯方向，並不為過。

現在媒體上的名醫，有人也曾經問過我，要不要換科？已經走到某一科了，還來問我。後來沒換，結果也是發展得很好。

也有人想要棄醫從文，我一律反對，因為，寫文章可以慢一點，當醫生則要趁年輕。有一位台大醫學系畢業生，現在正在打職籃，就是這樣的考慮，實在非常聰明。

他知道，不要浪費自己的天賦！

找到你的強項與才華，把時間壓力、保鮮期最短的，先來拿運用，不急的就放後面，依此類推，那麼你就會找到對人生的熱情。

※本文經沈政男醫師授權刊登，未經同意請勿隨意拷貝轉載。

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